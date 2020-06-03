美國圍堵效應! 華為先進5G設備雄心受阻  愛立信得利

隨著川普政府加強圍堵華為，電信業主管和分析師表示，瑞典的愛立信 (Ericsson) 有機會躍居成為帶領全球推出 5G 技術的領導廠商。

《華爾街日報》報導，業界人士和分析師表示，在年產值 800 億美元的網路設備產業當中，Ericsson 是最穩定的廠商，因為 Ericsson 具備先進技術的產品，研發時間早於對手諾基亞 (Nokia)，而華為受到美國近期祭出的制裁措施限制，未來可能無法繼續生產這類產品。

在競爭對手試圖站穩腳步的同時，Ericsson 經過多年整頓已經恢復盈利，下一步是尋求長期發展。現階段的任務，是找出值得投資的未來技術。

美國正遊說盟國禁止在 5G 基礎建設當中採用華為的設備，川普政府上個月加強升高針對華為的出口限制令，無論是否美國企業，只要產品使用美國技術，出口給華為時都需要先向美國當局取得出口許可證。這代表華為將無法取得生產先進 5G 硬體的必要晶片。

美國圍堵華為的手段還擴及競爭對手，例如提供貸款給開發中國家，讓他們採購非中國廠商的電信設備。

美國檢察長 William Barr 曾在 2 月建議美國政府入股 Ericsson 或諾基亞，或兩者兼為，但遭白宮拒絕，表示仍傾向由自由市場機制決定。

Ericsson 執行長拒絕回應是否曾和美國洽談入股事宜。該公司是美國三大電信業者 AT&T、Verizon 和 T-Mobile 的設備供應商。

Ericsson 的先進技術

Ericsson 的關鍵創新技術之一是網路天線，利用名為「大規模多輸入多輸出」(massive MIMO) 的技術把無線訊號強力發射到不同裝置上。設置在屋頂或鐵塔上的一般網路天線則為大範圍發射，類似花園裡的灑水設備。

業界人士偏好 Ericsson 這種集中發射的無線技術，因為連接速度更快，且能透過現有基地塔觸及更多用戶。基地塔造價昂貴，而且程序繁雜，令業者卻步。

Ericsson 和華為去年已經開始販售具備 MIMO 的 5G 設備，但諾基亞推遲硬體晶片研發，較晚推出具備這種技術的產品，諾基亞的整頓效果也因此受到影響。