頻被點名受惠華為擴大下單 聯發科罕見盤中發重訊駁斥

美國強化華為禁令後，市場就不斷推測手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 可望受惠，近日日媒再度報導直指，華為已擴大對聯發科下單，聯發科今 (2) 日一改過去低調態度，罕見在盤中發出重訊聲明，嚴正駁斥該報導不斷影射公司、誤導社會大眾，已要求更正並保留法律追訴權。

美國 5 月中宣布擴大封殺華為、強化禁令以來，市場多認為，華為可能會擴大對聯發科下單，尤其手機晶片集中三大廠，包括高通、聯發科與三星，高通屬美系企業已被華為排除，三星與華為在手機市場上競爭激烈，因此華為僅剩向聯發科下單的機會較大。

不過，事件發生以來，聯發科對相關訊息多低調未正面回應，包含證實或否認。

近日日本媒體再度報導，華為面對美國官方封鎖技術，及台積電停止供應晶片等情形，積極尋求替代措施，包括擴大採購聯發科晶片數量，以維持自身市占，採購量更是過去數年交易量的三倍。

聯發科今日則罕見在盤中發出重訊聲明，嚴正駁斥日本媒體報導，一改過去低調風格首度澄清，聯發科強調，報導指出，華為為了規避制裁，因此透過聯發科採購台積電晶片，報導更多次以「走後門」、「迂迴採購、代購」、「規避法令」、「採購量多三倍」等用語影射公司，誤導投資人與社會大眾，聯發科嚴正駁斥。

聯發科強調，公司一向遵循全球貿易法令規定，且公司手機產品為標準品，並無任何為特定客戶特製的情事，相關錯誤報導已嚴重影響公司，將要求媒體更正報導，並呈報主管機關、保留法律追訴權。