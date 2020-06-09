〈貴金屬盤後〉市場持續關注Fed刺激措施 金價收逾1700美元

週一 (8 日) 交易，黃金期貨價格自 2 個月低點上升，收復前一個交易日約一半跌幅，係因投資者篤定各央行刺激措施在可預見的未來仍會繼續施行，即使讓美股一定程度走強，也會同時提高金價。

券商 Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 每日研究報告指出，「全球經濟復甦仍需要進一步援助，中期仍應可支撐金價。」

上週五美國就業意外成長，失業率自 14.7% 下降至 13.3%，讓黃金摔至 4 月以來最低收盤價。

「黃金正擺脫上週跌勢，因為市場相信 Fed 將不遺餘力的支撐美國經濟復甦。」Moya 說。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 22.10 美元或約 1.3%，收每盎司 1705.10 美元。

根據 FactSet，上週五交易最活躍的黃金期貨價格下跌 2.6%，收在自 4 月初以降的最低水準，當週跌幅 3.9%。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 41 美分或近 2.4%，收每盎司 17.893 美元。

上週五白銀收盤價為 2 週以來最低，當週跌幅 5.5%。

與此同時，黃金收盤時美股走高，投資者關注 Fed，Fed 預計週三發佈最近一次會議記錄。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 每日報告提到，「市場近期對避險金屬仍偏向看跌交易，投資者近期也偏好風險，可以發現資金流入股市。」

然而，「外匯市場上美元走勢不穩」是本週外部市場的看漲力道之一。週一 ICE 美元指數下降 0.3%，對美元計價的黃金價格提供了些許支撐力。

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