刺激買氣! 亞馬遜欲在6月舉辦夏日大促銷活動

《CNBC》報導，亞馬遜 (AMZN-US) 在週二 (2 日) 通知賣家，將在 6 月 22 日舉辦夏季促銷活動，希望在疫情趨緩後提振銷售，減輕延後舉行一年一度 Prime Day 會員日對合作商家的衝擊。

根據 CNBC 取得的資料，亞馬遜通知賣家將舉行「時尚夏季促銷活動」，只有獲得邀請的商家可以參加，將從 6 月 22 日起一連舉行 7 到 10 天。

亞馬遜在信中對商家說：「我們將舉辦有史以來最盛大的夏日促銷活動，以刺激銷售。為了提高顧客參與程度，我們邀請您的參與。」

亞馬遜尚未敲定這檔促銷活動的細節，據說可能命名為「Biggest Sale in the Sky」，目前已要求獲邀的賣家在週三結束之提交促銷商品清單，折扣幅度至少 30%。

報導指出，亞馬遜還沒決定促銷的產品類別，或者是否僅限 Prime 會員參加。

亞馬遜過往通常在 7 月中旬推出為期兩天的 Prime Day 會員日，這次改變策略在 6 月另外舉辦夏日促銷活動，反映新冠肺炎 (COVID-19) 對業務的影響。《華爾街日報》日前報導，由於新冠病毒影響，亞馬遜倉庫面臨大量訂單應接不暇，計劃 Prime Day 年度大會延後到 9 月再舉行。

根據 CNBC，6 月的促銷活動可能是為了幫一些商家促銷庫存，弭補過去幾個月流失的業績。

在居家避疫命令和各種防疫封鎖措施下，消費者在 3 月湧入亞馬遜網站訂購衛生紙等民生必需品，亞馬遜被迫暫緩處理非必要的包裹。一些非民生必需品的賣家因而陷入困境，另外一些賣家則在沒有亞馬遜幫助下，賣起口罩等商品來減輕衝擊。

亞馬遜的倉儲和物流營運，在最近幾週已經恢復正常。