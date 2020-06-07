〈台股風向球〉多頭穩掌兵符 台積電有望吹響新一波上攻號角

過去一周外資匯入助漲資金行情熱度下，台股周漲 537 點，漲幅逼近 5%，收復 3 月初的起跌點，穩站年線和半年線上，過往的「6 絕月」逆勢有了好的開始，法人認為，外資對台積電態度轉多，回補買盤再起，但比起今年以來的超仍是杯水車薪，台積電本周股東會若釋出後市樂觀訊息，外資有望擴大回補力道，「護國神山」的威力勢必壓制 6 月空頭勢力，再搭配上周五美股大漲的氣勢，本周行情仍值得期待。

外資上周連 5 買，是今年以來少見連買趨勢，周買 462 億元，其中，買超台積電近 190 億元，占外資買盤超過 40%，為外資今年以來罕見對台積電的連續買盤。

外資轉趨積極態度，也反映在台幣匯率上，台幣終結連 4 周貶值，轉為一口氣強升 0.66%，並寫下 2018 年 6 月中旬新高價，加上外資期貨淨多單小幅加碼 609 口至 40035 口，籌碼面強勁，有利未來一周台股走勢。

另一方面，美國 5 月非農就業人數自上月谷底回升，新增 250.9 萬人，跌破市場眼鏡，使美股四大指數周五大漲均超過 2%，道瓊指數更大漲 829 點，漲幅逾 3%，為多頭增添氣焰。

永豐投顧表示，川普對香港國安法斥責雷大雨小，加上美國暴動頻仍，暫無暇對中國有太大動作，加上歐洲疫情大幅和緩，國際股市已率先表態對解封後的樂觀看法。

展望後續行情，已公布 5 月營收的上市櫃業者，包括譜瑞 - KY、威剛、耕興、國巨和新普等皆創佳績，基本面穩定軍心。

接下來一周，國內大事關注 6 月 9 日和 10 日分別有台積電、大立光召開股東常會，法人說明，今年以來外資對台積電持股比重從 78% 降至 75%，前 5 月大賣近 71 萬張，反觀上周買超僅 6 萬餘張，若台積電在股東會中釋出對後市的偏多樂觀訊息，外資回補速度有望加快，推升台股向前邁進，壓制「6 絕月」空頭勢力。

而國際上則有美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議 6 月 11 日登場，一般認為，聯準會 (FED) 將延續現有寬鬆政策，資金行情續航力無虞，但再調降利率的可能性低。

不過，法人提醒，儘管外資對台積電的積極買盤再起，但接下來大盤仍面臨大盤 1 月底的起跌套牢區，短線投資人仍須提防震盪回檔走勢，以及美中議題隨時都可能捲土重來。