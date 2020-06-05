〈台股盤後〉權值、傳產領軍站穩11400點周線連三紅 續創3個月新高

台股今 (5) 日在權值股、傳產族群領軍下，終場上漲 86.17 點或 0.76%，收在 11479.4 點，周線連三紅，合計本周大漲 537.24 點，指數創下近三個月新高，不過適逢假日前夕，成交量收斂至 1792.49 億元。

觀察權值股表現，台積電續強市值衝上 8 兆元大關，終場上漲 1.8%，成功收復半年線，創近三個月高點，大立光、鴻海午盤過後也在買盤進駐下，力守盤上，聯發科也漲近 1%。

盤面上強勢族群，觀光族群隨國內疫情趨緩，指揮中心將逐步解封社交距離限制激勵下強勢反彈，劍湖山、六角亮燈漲停，燦星旅、御頂、洛碁、南仁湖、易航、易飛網表現也不俗。

紡織族群同步受惠解封消息激勵，如興強攻漲停，南緯也在防護衣題材加持下，股價續強漲幅超過 8%，力鵬、儒鴻、福懋、聚陽、力麗、南紡也在盤上表現；航空股長榮航也漲逾半根停板，華航、遠雄港也有 4% 漲幅。

另一方面，面板族群連三日展開反攻，群創、友達開高走高，終場皆漲逾半根停板，彩晶也在盤上；生技醫療族群方面，展旺轉型成功股價亮燈漲停，大學光、藥華藥、合一也漲逾 5%。

從類股來看，傳產族群最強勢，航運類股漲幅超過 2%，紡織、汽車也有 1% 漲幅，僅玻璃陶瓷、食品、電機機械、貿易百貨類股相對大盤弱勢。

法人表示，大立光、鴻海兩檔指標權值股今將公布 5 月營收，營收表現與後市展望將影響股價走勢，隨著全球經濟逐步回復，吸引資金預期性進場，但全球主要國家經濟數據不佳、美國暴動事件等，仍是市場不確定性因素，建議投資人留意基本面較佳個股操作。