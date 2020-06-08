

◆盤勢分析

1. 美國勞工部上週五公布最新就業數據，5 月非農就業人數新增 250.9 萬人，失業率也自 14.7 % 降至 13.3%，遠優於市場預期，在經濟復甦腳步可能更快的利多激勵下，終場美股四大指數漲幅介於 + 2.06%~+3.15%；波音 + 11.46%；摩根大通 + 4.50%；蘋果 + 2.85%；美光 + 4.88%；台積電 ADR + 1.69%。

2. 上週四美股漲跌互見，上週五台股以上漲 24.78 點的 11418.01 點開出後，在台積電穩步上漲之下指數震盪盤堅，加上解封受惠股輪流表現下，加權指數終場以上漲 86.17 點的 11479.40 點作收，漲幅 0.76%，成交金額 1800.94 億元。三大法人合計買超 88.76 億元，外資買超 70.77 億元、投信買超 8.16 億元、自營商買超 9.83 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：雖價漲量縮，但若扣除台積電等一些高價股與權值股減少的成交量，高價位以下的個股量能續增，加權指數未爆量收中黑 K 棒以前，短線仍有高點可期。

(2) 均線：6/1 短天期均線呈多頭排列後，出現鴨嘴向上的波段上漲訊號，在 5 日線未走平下彎前短多續強。

(3) 技術指標：KD 雖持續上揚進入超買區，在 KD 出現死亡交叉前，指數仍有再創本波新高的機會。

4. 櫃買指數上漲 0.87%，收在 153.39 點，再創本波反彈的收盤新高，本波櫃買指數沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前短多續強。支撐約 150.97 點附近，壓力為 154.92 點附近。

5. 觀盤重點：近期加權指數沿 3 日線上漲，且短天期均線出現鴨嘴向上的波段上漲訊號，在 KD 未出現死亡交叉，或 5 日未走平下彎前，偏多操作為宜。

6. 富時羅素上週五公布臺灣 50 指數成分股納入 6669 緯穎，刪除 9904 寶成；臺灣高股息指數成分股納入 2458 義隆、9933 中鼎、3044 健鼎、1434 福懋、2809 京城銀；刪除 2327 國巨、1326 台化、2027 大成鋼、2408 南亞科、3532 台勝科；臺灣中型 100 指數成分股納入 9904 寶成、2458 義隆、1789 神隆，刪除 6669 緯穎、2104 國際中橡、2231 為升；臺灣資訊科技指數成分股納入 2458 義隆，刪除 3481 群創；臺灣發達指數成分股納入 3481 群創、1789 神隆，刪除 2104 國際中橡、2231 為升。相關成分股納入及刪除的變動將自 6 月 19 日交易結束後生效。

7. 本周進入超級股東會周，重量級電金傳輪番上陣，台股權王 2330 台積電、股王 3008 大立光分別在周二、周三召開，市場關注 2330 台積電、3008 大立光等釋出全球景氣與自身營運展望看法，而金融業 2881 富邦金、2882 國泰金等八家金控股選在周五召開，傳產則有 1301 台塑、1303 南亞等，下半年各產業景氣輪廓將更清晰。

8.iPhone SE2 銷售樂觀，摩根大通繼日前上修 iPhone 預測，最新報告再高喊蘋概股「牛市來了」。主要考量市場對 iPhone 銷售有望不再下修、將轉向樂觀明年 5G 機種高速成長，及中國大陸 5G 手機殺價戰有利平價 5G iPhone 高成長等三利多帶旺，獲摩根大通欽點必買的七大手機股，則有 2317 鴻海、3406 玉晶光、3008 大立光、4938 和碩、6269 台郡、3037 欣興和 2454 聯發科。

9. 專利戰延燒，美國聯邦上訴法院裁定，惠普（HP）得取得 2382 廣達持股 29.78% 的子公司 6188 廣明所有現金，工廠和專利，以履行 2019 年對廣明判賠 4.39 億美元的反托辣斯判決。知名半導體分析師陸行之表示，台灣公司沒本錢，美國法院上訴，只有更慘。