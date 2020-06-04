繼三星、LG Display 傳京東方將為iPhone 12系列供應OLED面板

Digitimes 引述消息人士報導，繼南韓三星 (Samsung)、LG Display(LGD) 之後，傳出中國面板大廠京東方 (BOE) 也將成為蘋果最新 5G iPhone 12 系列機型的 OLED 供應商，若消息屬實，這將成為蘋果首度向中國面板公司採購顯示器先例。

全球顯示器權威研調機構 DSCC 上月報告指出，蘋果最新 6.1 吋的 iPhone 12 Max 將採用京東方和 LGD 的 OLED 面板，不過三星仍是 iPhone 12 系列機型的主要面板供應商，負責 5.4 吋 iPhone12、6.1 吋 iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max 的面板生產。

DSCC 執行長 Ross Young 於上述報告預計，京東方將提供 500 萬至 1000 萬塊面板，且若無意外，明年該公司將再度被選為蘋果 5.4 吋 iPhone 12S 的面板供應商。

Young 說道：「延攬京東方作為供應商將有助於蘋果降低對三星的依賴，長遠來看更能幫助降低成本。」

事實上，蘋果採用京東方面板消息去年起便甚囂塵上。《日經亞洲評論》去年報導指出，蘋果正積極測試京東方的高階面板，希望能降低對南韓供應商的依賴。

根據研調機構群智諮詢數據，2020 年第一季全球前五面板大廠的智慧手機面板總出貨量約 2.5 億片，總計市佔率 65%，京東方以 8200 萬片位居產業首位，較第二名的三星顯示多 200 萬片。不過以 OLED 出貨量而論，三星依舊以高達八成多的市佔率遙遙領先其他同業，LGD 和京東方分別以 7.1% 和 5% 位居二、三名。