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繼三星、LG Display 傳京東方將為iPhone 12系列供應OLED面板

繼三星、LG Display 傳京東方將為iPhone 12系列供應OLED面板 (圖：AFP)
繼三星、LG Display 傳京東方將為iPhone 12系列供應OLED面板 (圖：AFP)

Digitimes 引述消息人士報導，繼南韓三星 (Samsung)、LG Display(LGD) 之後，傳出中國面板大廠京東方 (BOE) 也將成為蘋果最新 5G iPhone 12 系列機型的 OLED 供應商，若消息屬實，這將成為蘋果首度向中國面板公司採購顯示器先例。

全球顯示器權威研調機構 DSCC 上月報告指出，蘋果最新 6.1 吋的 iPhone 12 Max 將採用京東方和 LGD 的 OLED 面板，不過三星仍是 iPhone 12 系列機型的主要面板供應商，負責 5.4 吋 iPhone12、6.1 吋 iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max 的面板生產。

DSCC 執行長 Ross Young 於上述報告預計，京東方將提供 500 萬至 1000 萬塊面板，且若無意外，明年該公司將再度被選為蘋果 5.4 吋 iPhone 12S 的面板供應商。

Young 說道：「延攬京東方作為供應商將有助於蘋果降低對三星的依賴，長遠來看更能幫助降低成本。」

事實上，蘋果採用京東方面板消息去年起便甚囂塵上。《日經亞洲評論》去年報導指出，蘋果正積極測試京東方的高階面板，希望能降低對南韓供應商的依賴。

根據研調機構群智諮詢數據，2020 年第一季全球前五面板大廠的智慧手機面板總出貨量約 2.5 億片，總計市佔率 65%，京東方以 8200 萬片位居產業首位，較第二名的三星顯示多 200 萬片。不過以 OLED 出貨量而論，三星依舊以高達八成多的市佔率遙遙領先其他同業，LGD 和京東方分別以 7.1% 和 5% 位居二、三名。

(圖：群智諮詢)
(圖：群智諮詢)

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