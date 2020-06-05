〈美股早盤〉非農就業大增251萬 道瓊喜漲逾700點、台積電ADR飆近3%

美國勞工部於週五 (5 日) 公佈 5 月份非農就業人數變化，報 250.9 萬人，繼 4 月份減少 2050 萬人後大幅反彈，且超乎預期地呈現增加的局勢。此外，5 月份失業率報 13.3%，遠優於市場預估的 19.5%，顯示在經濟重啟後就業市場明顯改善。

美股於週五 (5 日) 早盤 4 大指數上漲，道瓊指數大漲超過 700 點，台積電 ADR 上漲 2.80%，此外，由於 OPEC+ 會議可能將於本週六 (6 日) 召開，促使 WTI 原油及布蘭特原油於早盤分別上漲 4.36% 及 5.15%。

美中貿易關係進展

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週四 (4 日) 表示，即便在新冠疫情大流行的背景之下，北京政府仍對於「第一階段協議」的履約表現相當出色。美國總統川普於先前曾質疑中國履行協議的進度，且上個月亦揚言要對中國徵收新關稅，還會研擬一系列的報復措施，因此，週四萊特海澤的樂觀言論讓華爾街鬆了一口氣。

中美航空互禁

中國民航局於週四 (4 日) 宣佈放寬外國航空公司航線航班限制，從 6 月 8 日起，外國航空公司可每週運營 1 班國際客運航線航班，但美國的航空公司仍然反對，認為航班數不足夠。美國交通運輸部發言人 Andy Post 週四 (4 日) 表示，目前正在評估中國的回應，以確定是否需要採取進一步行動。

OPEC+ 會議

《彭博》引述一位與會代表說法稱，石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 將於本週六 (6 日) 召開線上會議，俄羅斯能源部稍後證實此項消息，會議上將就延長現行減產協議進行討論，甚至考慮制定新規，以敦促伊拉克、奈及利亞等未能遵循減產配額的國家落實協議。

截至台北時間週五 (5 日)22 時許：

道瓊指數上漲 701.29 點或 2.67%，暫報 26983.11 點

那斯達克上漲 84.31 點或 0.88%，暫報 9700.12 點

標普 500 上漲 60.02 點或 1.93%，暫報 3172.37 點

費半上漲 51.18 點或 2.62%，暫報 2004.65 點

台積電 ADR 上漲 2.80% 至每股 55.80 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.920%

紐約輕原油上漲 4.36% 至每桶 39.04 美元

布蘭特原油上漲 5.15% 至每桶 42.05 美元

黃金下跌 2.55% 至每盎司 1683.35 美元

美元指數上漲 0.10% 至 96.752 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Slack (WORK-US)

Slack 早盤下跌 14.83%，達 32.28 美元。

企業通訊軟體 Slack 宣布和亞馬遜 (AMZN-US) 簽訂數年合約，亞馬遜全數員工將採用 Slack 平台，Slack 則將採用亞馬遜 AWS 的 Chime 技術，補強最需要的視訊會議功能，以迎戰對手微軟 (MSFT-US)Teams。

Slack 於週四 (4 日) 盤後公佈 2020 財年 Q1 財報，營收成長 50%，且付費用戶數增加 12000 名，是公司成立以來最佳成績。

Q1(4 月 30 日止) 財報關鍵數字

調整後 EPS：每股虧損 2 美分 vs. 每股虧損 6 美分 (Refinitiv 分析師預期)

營收：年增 50% 至 2.017 億美元 vs. 1.881 億美元 (Refinitiv 分析師預期)

京東 (JD-US)

京東早盤上漲 3.50%，達 58.52 美元。

週五 (5 日) 外媒報導，港交所宣佈京東通過上市審查，意味著京東將進行申購作業。市場認為比照網易上市的進度，京東最快將在 6 月 8 日進行申購至 6 月 12 日截止，預估 6 月 18 日掛牌。外界猜測這次京東募集資金約 30 億美元。

京東之前因京東物流虧損、投資等因素，業績承壓，2017 與 2018 年在主業出現虧損。不過 2019 年公司業績逐漸復甦已轉虧為盈。京東因為業績好轉，其股價走勢優於中概股中的同業，過去 1 年漲幅已累積大漲約 1 倍。

Gap (GPS-US)

Gap 早盤上漲 3.58%，達 12.57 美元。

Gap 於週四 (4 日) 美股盤後公佈 2020 財年 Q1 財報，由於新冠疫情導致店面被迫關閉，Gap 營收於 Q1 大幅下滑了 43%。該公司 CEO Sonia Syngal 表示，僅管 5 月份營收仍持續下滑，但當月線上業務卻是成長超過 100%。Q1 線上業務則增長 13%。

Gap 於 Q1 營收報 21.1 億美元，稅後淨損報 9.32 億美元，每股虧損為 2.51 美元。Gap 於去年同期的營收為 37.1 億美元，稅後淨利為 2.27 億美元，每股盈餘則為 0.60 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月失業率報 13.3%，預估 19.5%，前值 14.7%

美國 5 月非農就業人數變化 (萬人) 報 250.9，預估 - 800，前值 - 2050

美國 5 月平均每小時薪資年增率報報 6.7%，預估 8.9%，前值 7.9%

美國 5 月平均每小時薪資月增率報報 - 1.0%，預估 1.0%，前值 4.7%

美國 5 月勞動參與率報 60.8%，前值 60.2%

美國 5 月平均每週工時 (小時) 報 34.7，預估 34.3，前值 34.2

美國非農就業人數變化 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

針對美國公佈的就業市場報告，美國銀行經濟學家 Ethan Harris 表示，5 月是個轉折點，企業在大規模裁員之後，於 5 月底開始重新雇用員工，因此，預期在接下來幾個月，失業率及就業人口等數據，都將開始呈現好轉局勢。Harris 預估，在接下來的 3 到 6 個月，有一半的失業人口將得以重回工作崗位，並預估到年底時失業率將降至 11%。

隨著經濟重啟，市場預期企業將會重新恢復人員招聘，但獵人頭公司 LaSalle Network 的 CEO Tom Gimbel 表示，企業已改變了召募行為，在過去 10 年以來，企業召募員工是為了追求公司的成長，但現在則僅針對必要且重要的職缺進行招聘，而非為了追求成長。