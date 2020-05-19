棄京東方？蘋果 iPhone 12採三星OLED 延至10月發表

週一 (18 日) 顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant (DSCC) 發布最新報告，iPhone 12 將持續採用長期供應商三星 OLED 面板，而不是京東方，並且證實 iPhone 12 肯定會延遲發布。

DSCC 週一揭露蘋果 5G 版新 iPhone 12/Pro 的細節，蘋果 iPhone 12 系列預計將推出四款手機，其中有三款採用三星 (005930-KR) OLED 面板，包括 iPhone 12 Pro/Max 和 iPhone 12。

iPhone 12 Pro Max 面板訂單將由三星顯示器 (Samsung Display) 獨家吃下，該型手機將採用超大的 6.68 吋軟性 OLED 面板，支援 2778 x 1284p 解析度。

較小的 iPhone 12 Pro 採用三星提供的 6.1 英吋 OLED 面板，支援 10bit 色深和更高亮度。

上述兩款新機都配置了超級視網膜 XDR 螢幕，峰值亮度可達 1600 尼特，高傳真 10 位元色彩深度，可產生超過十億種顏色。

最小的 iPhone 12 將採用三星的 5.4 英吋 OLED 面板。(圖片：翻攝 Appleinsider)

此外，最小的 iPhone 12 將採用三星的 5.4 英吋 OLED 面板，而非先前國外知名的蘋果產品爆料人 Jon proser 和 L0veToDream 透露的京東方 (BOE) (000725-CN) 。

iPhone 12 Max 採用 LG Display 和京東方的 6.1 英吋 OLED 面板，預計 LG Display 在初期將取得最大訂單。

據消息人士表示，如果 iPhone 12 Max 一切順利，京東方可能會成為 2021 年改版的 iPhone 12s 供應商。

iPhone 12 系列延遲現在看來更有可能

DSCC 證實，iPhone 12 系列將自 9 月延遲到 10 月發布，因為 OLED 面板生產被推遲了大約 6 週，意味著實際生產應該在 7 月底開始，而非按往常 6 月初到中旬。