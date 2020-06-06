每週2班！美國政府撤回禁飛令 允許中國航空有限制往返美

繼中國政府放寬外國航空公司禁令後，美國政府宣布撤回此前對中國祭出的禁飛令，允許中國航空公司航班在有限制的基礎上往返美國。

為回應中國放寬外國航班的入境限制，美國運輸部週五 (5 日) 表示將取消對中國航空的禁令，但仍將其航線航班數限制在每週 2 班。

美國運輸部強調，此舉意在「恢復美國和中國航空公司在定期航班市場上的競爭平衡、公平以及平等機會。」

由於疫情重挫跨境需求，美國達美航空和聯合航空今年稍早暫停對中國的航班，在疫情稍緩後，兩家航空公司曾多次向中國政府要求復飛，但皆未獲批准。

因此，美國政府週三 (3 日) 宣布，自 6 月 16 日起禁止中國航空公司航班飛往美國，中國民航局隨後於隔日放寬外國航空公司航班限制，宣布下週一 (8 日) 起，外國航空公司每週可執行 1 班國際航線航班，儘管中國釋出積極態度，仍大大低於美國政府要求的航班數量。

目前達美、美聯航皆未針對此消息作出評論。受惠於旅遊需求回溫，美國航空股依舊延續漲勢，截至台北時間週六 (6 日) 凌晨 0 時許，美國航空 (AAL-US) 大漲 15.67%，聯合航空 (UAL-US) 漲 13.32%，達美航空 (DAL-US) 漲 9.11%。