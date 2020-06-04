〈中美航空互禁〉中美互禁飛 國泰可望坐收漁翁之利

美國運輸部頒布最新禁令，將於 6 月 16 日起暫停中國航空公司飛往美國的航班，以反制中國禁止美國航空公司復飛中國，市場分析，中美之間的航空戰意外使得香港國泰航空可能受惠，利多消息帶動國泰航空股價一度勁揚約 5%。

資料來源: 新浪財經, 國泰航空股價當日走勢

市場認為，美國 6 月 16 日起禁止中國民航機飛美國，有可能帶動旅客到香港轉機，而國泰約有 20% 營收來自美國航線。

美國的禁飛令主要針對中國未遵守中美之間現有航班協議而來，進而對中國國航、中國東方航空、中國南方航空和海南航空實施禁飛。不過，外界預估中國最後會讓步，同意美國航空公司復飛中國。

該預期也使周三美國航空股呈現大漲，S&P 500 航空類股指數一度飆升約 8%，創 3 月 31 日以來最高水準，最終大漲 7.6%。美國航空股中，波音勁揚約 13%，收在 173.16 美元，為表現最好道瓊成分股。

近期國泰航空公佈 4 月份載客數達 1 萬 3729 人次，年減 99.6%；今年前 4 個月，載客人數年衰退 64.4%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，新冠肺炎疫情對業務的衝擊嚴重。今年截至 4 月為止，集團旗下兩家航空公司 (國泰航空及國泰港龍) 已出現 45 億港元的虧損。

不過，國泰 6 月 21 日起將增加航班，預估 6 月份運力可成長 5%。