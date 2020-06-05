〈中美航空互禁〉北京讓步後 路透：美方將修改禁飛令 允許部分中國航空公司飛往美國

《路透》報導，美國政府和航空公司官員表示，美國運輸部計劃修改命令，允許一些中國航空公司的客機繼續飛往美國，修改後的命令將在未來幾天頒布。

美國政府週三宣布 6 月 16 日起禁止中國客機往返美國，以報復中國拒絕美國航空業者恢復美中客運航線。

北京當局週四讓步，放寬外國航空公司國際客運航線的航班限制，在特定城市每週飛航一個航班，美中衝突暫時降溫。

儘管中國放寬對外國航空業者的限制，美國政府表示，獲准每週執飛的班次遠低於美國業者提出的要求。

美國政府官員和航空公司高層私下對中國修改後的規定一直心存疑慮，目前也不清楚美國航空業者是否同意每週飛往中國航班只限一班，而美國航空業者申請每天飛航二到三個航班。

達美航空 (DAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 已申請 6 月恢復飛往中國的航班，但尚未獲中國民航局批准。

美國航空集團 (AAL-US) 發言人 Ross Feinstein 說，該公司仍維持 10 月底恢復中國航班的原定計畫。

美國運輸部未對路透的報導立即發表評論。

美國運輸部週三表示，將比照中國政府對美國航空業的做法，允許中國航空公司執飛相同數量的定期客運航班。

美國的命令適用於中國國航、東方航空、南方航空和廈門航空，這些中國航空公司目前每週有四個航班飛往美國。

中國民航局週四除了宣布放寬對外國航空業者的限制，還宣布航班獎勵以及熔斷措施。獎勵措施方面，航空公司同一航線航班，若入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續三周為零，航班數量最多可以增為每周兩班。

但假如入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到五個，中國民航局將暫停該公司此航線一周；檢測陽性旅客人數達到 10 個，暫停四周。

這些被「熔斷」的航班不得挪移到其他航線，「熔斷」期結束後，航空公司可以恢復為每周一個航班。