續攻？回檔？內外資勾心鬥角 11300點守穩還有戲

外資持續對台股認錯，出現近期罕見的連 4 日買超，加權指數也拉出連 5 根紅棒，加權指數以 11393.23 點作收，成交值雖略縮，但仍達 2021.2 億元。美股漲勢趨緩，但台股的內外資勾心鬥角持續升溫，台股短線上要續攻或回檔？只要 11300 點站穩還有戲！關鍵點位為 11310、11368、11417 點。

多方如要續攻，11400 點城池必須收復，兩端哨站為 11383 與 11417 點，再突破 11456 點，即進入 11500 點攻防戰。11500 點關卡最重要灘頭堡為 11474 點，多方必須站穩 11525 點，才算正式收復。但如攻勢減緩，11383 點未能守住，多方可能退守 11368 與 11339 點，甚至往 11300 點關卡屯兵，11300 點兩端哨站為 11282 與 11310 點。而這波攻勢強弱分界落在 11256 點，如棄守需提防回測 11221 與 11200 點整數關卡，下方護城河為 11184 點，如如失守本波攻勢將先熄火。

指數緩步墊高，但內外資法人與主力很忙，不僅高低價股版塊資金出現輪動，盤中也明顯見到大咖調節短線漲多個股，並轉向經過整理後、位階較低的族群。昨日接棒的為蘋概族群與 5Ｇ相關、被動元件等，今日新聞訊息中，蘋概利多不少，投資人得聽其言觀其行。如蘋概能續強，對於指數持續衝關攻高較為有利。

如指數進入回檔，盤面高低價股與產業族群板塊輪動不宜熄火，而兼具集團股色彩的傳產龍頭，不論指數要攻高或回檔，都有機會成為 6 月中法人大咖的活棋！ (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)