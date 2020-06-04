〈台股盤後〉台積電領軍 價漲量增站穩11300點 續創3個月新高

美股周三持續大漲，激勵台股今 (4) 日同步走強，由權王台積電領軍延續多頭行情，盤中一度漲逾百點，突破 11400 點關卡，不過，盤中美股電子盤翻黑，大盤遭賣壓調節，漲幅收斂，終場上漲 73.07 點，收在 11393.23 點，再創近 3 個月新高，成交量 2016.83 億元，延續價漲量增格局。

台股上市族群中，除電通、化工、光電、水泥、造紙指數收黑外，其餘均收紅，其中玻璃指數表現最強勢，大漲逾 7%，其次為資訊指數，漲幅 1.27%，表現最弱勢為造紙族群，小跌 0.95%。

櫃買指數上漲 1.03 點，收在 152.06 點，成交量 593 億元。上櫃族群方面，除營建、鋼鐵、紡織、光電指數收黑外，其餘均收紅，以資服、其他電子族群表現最強勢，漲幅均超過 2%。

電子三雄方面，台積電今日跳空開高，大漲 1.66%，收在 306 元，創近 1 個月新高價；股王大立光為三雄中表現最弱勢者，股價開高走低，盤中翻黑，終場下跌 0.7%，收在 4240 元；鴻海走勢震盪，早盤開高後，在平盤上下震盪，終場上漲 0.38%，收在 78.4 元。

車用電子概念股表現強勢，裕隆攻上漲停，廣華 - KY、德微、順德、公準、劍麟大漲逾 5%，江興鍛、中華、禾伸堂、宏致、橙的、欣銓漲幅均超過 3%。

IC 設計族群表現續強，系微亮燈漲停，譜瑞 - KY、驊訊大漲逾 4%，研通、海德威、偉詮電、富鼎漲幅均超過 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美股費半持續大漲，激勵台股相對亞股強勢，不過，指數站上年線後，很快就會出現超過 300 點以上價差，短線出現漲多疑慮，正乖離過高；若震盪整理修正過後，美股科技股續維持強勢，外資在台股的操作還是有機會轉趨樂觀，帶動指數續創高。