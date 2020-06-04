外資期現貨不同調 連4日大買群創、台積電

台股今 (4) 日由台積電領軍延續多頭行情，終場上漲 73.07 點，收在 11393.23 點，再創近 3 個月新高。三大法人同站買方，外資現貨已連 4 買，期貨則中止連 5 日偏多操作，期現貨不同調，並連 4 日大買群創、共買超逾 13.8 萬張，台積電也同獲外資連 4 日敲進。

三大法人今日全數站在買方，買超 69.21 億元。期貨方面，外資中止連 5 日偏多態度，減碼多單 1477 口，多單未平倉口數降至 39426 口；投信回補空單 392 口，空單未平倉口數降至 31254 口；自營商增持空單 276 口，多單未平倉口數降至 7956 口。

外資買超第一是群創，已連 4 買，繼昨日大買 7.8 萬張後，今日再度敲進 18720 張，近 4 個交易日外資買超張數已超過 13.8 萬張；第二名則為台積電，同樣獲外資連 4 買，今日大買 14765 張；第三為聯電，買超 8305 張，欣興也獲外資買超 8241 張。

觀察外資買超標的，主要集中在電子股，代工廠廣達、仁寶、緯創、英業達同獲外資青睞，除代工廠外，南亞科、友達、台達電、金寶、光寶科、圓剛、欣銓，及金融股合庫金、新光金、開發金、第一金，航空雙雄華航、長榮航，及美利達、大成鋼，均獲外資敲進超過 2000 張。

外資賣超第一名則為玉山金，大賣 11825 張，第二至五分別為元大金、華邦電、旺宏、永豐金，均遭外資賣超逾 9000 張。京元電、元大滬深 300 正 2、鴻海、中壽也遭外資調節超過 5000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美股費半持續大漲，激勵台股相對亞股強勢，不過，指數站上年線後，很快就會出現超過 300 點以上價差，短線出現漲多疑慮，正乖離過高；若震盪整理修正過後，美股科技股續維持強勢，外資在台股的操作還是有機會轉趨樂觀，帶動指數續創高。