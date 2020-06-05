台股漲86點站穩11400點 外資連5買 三大法人買超88億元

亞洲主要股市今 (5) 日全面上揚，台股也由台積電領軍，延續多頭行情，資金轉向紡織及航運類股，帶領指數站穩 11400 點關卡，三大法人同站買方，合計買超 88.76 億元，外資呈現連 5 買。加權指數終場收在 11479.4 點，上漲 86.17 點，漲幅 0.76%，成交值 1792.48 億元。

統計三大法人買賣超情形，外資連 5 買，終場買超 70.76 億元；而投信買超 8.16 億元，為連 9 買；自營商也買超 9.83 億元，三大法人合計買超 88.76 億元。

觀察權值股表現，權王台積電獲外資連 4 日敲進，今日續強上漲 1.8%，終場收在 311.5 元，市值也衝上 8 兆元；鴻海則在營收公布前漲勢遭壓抑，以 78.5 元作收。

有媒體報導指出，蘋果新機 iPhone 12 廣角鏡頭擬採大立光專利，引發市場買盤湧入，儘管大立光未對此做出回應，仍推升股價上漲 0.7%，來到 4270 元，創近 3 個月新高；市場也預期玉晶光將受惠，股價同步上揚，漲 1.4%，達 569 元。

被動元件大廠國巨召開股東會，通過去年度財報及股利，每股配發 15 元現金股利，早盤一度拉升至 405.5 元，但董事長陳泰銘釋出下半年能見度不太明朗的訊號，買盤力道減弱，股價翻黑，終場跌逾 3%，再度失守 400 元關卡。

其他盤面上焦點，由於疫情指揮中心 7 日將大規模解封防疫規範，觀光族群持續受到資金追捧，劍湖山攻上漲停，燦星旅漲逾 8%，日成 - KY 漲逾 6%，洛碁、南仁湖、易飛網表現也不俗。

資金行情轉向紡織族群，三洋紡亮燈漲停；南緯、如興持續獲買盤青睞，股價狂飆近漲停；儒鴻、聚陽、聚隆等也在盤面上表現。