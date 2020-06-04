回應美國禁飛令 6月8日起中國同意外國航空公司復飛每周1航班

週四 (4 日) 中國民航局宣布，自 6 月 8 日 (週一) 起，所有未列入「國際航班信息發布 (第 5 期)」的外國航空公司，可選擇 1 個具備接應能力的城市，每周營運 1 班國際客運航線航班。

中國民航局指出，已列入民航局 3 月 12 日官網發布的「國際航班信息發布（第 5 期）」航班計劃的中外航空公司，可依上述航班計劃為基準，繼續按照以下原則執行自 / 至中國的國際客運航班：

中國國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留 1 條，每條航線每周營運班次不得超過 1 班。

外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留 1 條，每周營運班次不得超過 1 班。

上述航線航班可調整境內外航點。

此外將建立專班機制，以入境航班落地後旅客核酸檢測結果為依據，對所有航班實施熔斷機制和獎勵措施。

獎勵方面，所有航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續 3 周為零者，可在航線經營許可規定的航班量範圍內再增加每周 1 班，最多達每周 2 班。

熔斷機制方面，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到 5 個，停飛該公司該航線 1 周；達到 10 個者，停飛該公司該航線 4 周。「熔斷」的航班減少量不得調整用於其他航線。「熔斷」期結束後，航空公司方可恢復每周 1 班航班計劃。