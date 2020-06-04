Fed擴大市政債計畫 納入公共交通、機場、公用事業

美國聯準會 (Fed) 週三 (3 日) 宣布擴大市政債計畫的範疇，將允許美國各州州長指定較小的城市和郡，以及大眾交通運輸、機場、公用事業等機構發債，透過多管齊下的方式減緩新冠肺炎疫情造成的經濟影響。

依據 Fed 聲明，各州州長能夠指定轄區內至少兩個發債機構，他們的收入來源通常來自經營政府活動，像是大眾運輸、機場或公用事業。

這代表諸如紐約地鐵系統發行的債券有機會出售給 Fed。紐約大都會交通局（Metropolitan Transportation Authority）上個月向 Fed 主席鮑爾表示，希望能直接取得援助。

Fed 也將允許美國所有州至少有兩個城市或郡發行債券，不限人口，並讓發債方以這些債券作為擔保品，直接向 「市政流動性機制」(MLF) 貸款。

根據這項由 Fed 在 4 月 9 日宣布的計畫，各州只有人口超過 25 萬的城市、或人口超過 50 萬的郡才能參加 MLF，由 Fed 購買他們發行的債券。這使得部分議員要求 Fed 放寬人口標準，因為他們所在地沒有任何一區達到人口標準。

伊利諾州週二成為第一個使用 MLF 計畫的地方政府，向 Fed 貸款 12 億美元。分析師曾表示，這項計畫最終目的是讓 Fed 作為最後貸款人，向各級政府提供流動性，對信評較低的地方政府意義最大。