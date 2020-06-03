研調估今年PC出貨年減7% 疫情打亂代工廠出貨步調

市調機構 Canalys 最新報告指出，在疫情影響下，估今年全球個人電腦出貨量將降至 3.67 億台，年減 7%，上半年在遠距商機帶動下，五大代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 出貨先冷後熱，也打亂往年出貨步調。

觀察代工廠出貨，遠距商機帶動下，廣達、緯創前 4 月筆電出貨皆有雙位數成長，分別達 1190、525 萬台，年增 25.26%、11.7%；仁寶、英業達、和碩則出貨 1210、540、235 萬台，分別年減 8.33%、1.82%、6%。

展望第 3 季，業者表示，仍需觀察歐美終端消費市場變化，加上第 2 季在遞延訂單、遠距商機帶動，基期相對較高，對下半年需求相對保守。

Canalys 指出，疫情影響下，個人電腦首季出貨量年減 9%，但隨著中國供應鏈恢復，加上遠距商機需求，預期第 2 、3 季將出現小幅成長，但整體經濟仍疲弱，估全年出貨仍將較去年同期下滑。

Canalys 估今年全球個人電腦出貨量將達 3.67 億台，年減 7%，隨著疫情趨緩下，明年出貨可望保持平穩，2022 年則回復成長趨勢，年增 2%，達 3.74 億台。