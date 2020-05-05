全球Q2平板電腦出貨可望季增逾4成 台廠添動能

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，平板電腦出貨遞延至第 2 季，市調機構調查 DIGITIMES Research 預期，在供應鏈復工、教育平板訂單遞延出貨效應下，全球第 2 季平板電腦出貨將大幅成長至 3593.8 萬台，季增 45.5%、年增 9.9%，為品牌代工廠增添動能。

線上教學商機帶動全球平板需求升溫，DIGITIMES Research 統計，品牌出貨排名，蘋果仍穩居第一，三星、華為則分居二、三名，聯想則受惠教育平板標案第 1 季出貨排名上升至第四，微軟、亞馬遜則緊追在後，但隨著亞馬遜出貨回升，預期第 2 季亞馬遜將重回第四名。

而台廠鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW) 等都是品牌廠平板主力代工廠。DIGITIMES Research 預期今年第 2 季因蘋果平板出貨劇增，台廠出貨占全球比重將突破 5 成，整體台廠平板代工出貨量可望季增逾 6 成。

但第 1 季受中國供應鏈延後復工，DIGITIMES Research 分析師郭宜玲統計，今年第 1 季全球平板電腦出貨量僅 2470 萬台，年減 33.6%，其中品牌平板出貨量年減 29.1%，白牌業者更因規模較小，出貨量年減 38.2%。

另一方面，郭宜玲觀察，未來平板產品尺寸將集中在 8 吋、10 吋，其中 10 吋 (含) 以上第 1 季出貨占比提升 75%，7.x 吋雖有 iPad mini、亞馬遜平板出貨支撐，但後續並無新機型開案，預期今年占比將下滑。