5G帶動智慧眼鏡市場商機成長 台代工廠搶進腳步積極

日前新創公司未來市 (XRSPACE) 宣布推出全球首款社交實境 5G XR 平台、VR 裝置，據悉，該款裝置由廣達組裝代工，而觀察代工廠近年智慧眼鏡布局，廣達、和碩 (4938-TW) 動作最積極，緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 等也有涉獵。

廣達 2015 年開始投入 AR 眼鏡開發，由副董事長梁次震操刀，籌組百餘人研發團隊開發，2016 年更投資以色列擴增實境公司 Lumus 4500 萬美元 (約新台幣 13.5 億元)，進行產品研發、生產；和碩則有組裝代工 Google Glass 的經驗，2019 年年度發表會上也展示重量僅 136 克的 AR 眼鏡，宣示進軍輕量型智慧眼鏡市場。

和碩董事長童子賢 2019 年年度發表會上試戴 AR 眼鏡。(鉅亨網記者劉韋廷攝)

XRSPACE VR 裝置預期第 3 季將在台發表，同時，市場也傳，蘋果最快將在年底發表 Apple Glass，組裝廠廣達、和碩呼聲最高。

其他代工廠方面，緯創、仁寶去年也分別與擴增實境設計製造商 WaveOptics 結盟，達成策略合作夥伴關係，發展 AR 穿戴裝置。

據市調機構 Digi-Capital 報告指出，2019 年 AR/VR 硬體銷售商機達 80 億美元，雖然短期受新冠肺炎疫情影響，今明兩年成長幅度相對保守，但預期到 2024 年市場商機可望超過 600 億美元，上看 650 億美元，年複合成長率超過 4 成。

光電協進會指出，疫情帶動遠距辦公與線上會議需求外，也進一步帶動擴增實境 (AR) 與虛擬實境 (VR) 發展，加上 5G 發展提供更快網速、零延遲體驗，可望加速整體 XR 產業發展速度。