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5G帶動智慧眼鏡市場商機成長 台代工廠搶進腳步積極

5G帶動智慧眼鏡市場，代工廠廣達、和碩布局最為積極。(鉅亨網資料照)
5G帶動智慧眼鏡市場，代工廠廣達、和碩布局最為積極。(鉅亨網資料照)

日前新創公司未來市 (XRSPACE) 宣布推出全球首款社交實境 5G XR 平台、VR 裝置，據悉，該款裝置由廣達組裝代工，而觀察代工廠近年智慧眼鏡布局，廣達、和碩 (4938-TW) 動作最積極，緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 等也有涉獵。

廣達 2015 年開始投入 AR 眼鏡開發，由副董事長梁次震操刀，籌組百餘人研發團隊開發，2016 年更投資以色列擴增實境公司 Lumus 4500 萬美元 (約新台幣 13.5 億元)，進行產品研發、生產；和碩則有組裝代工 Google Glass 的經驗，2019 年年度發表會上也展示重量僅 136 克的 AR 眼鏡，宣示進軍輕量型智慧眼鏡市場。

和碩董事長童子賢 2019 年年度發表會上試戴 AR 眼鏡。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
和碩董事長童子賢 2019 年年度發表會上試戴 AR 眼鏡。(鉅亨網記者劉韋廷攝)

XRSPACE VR 裝置預期第 3 季將在台發表，同時，市場也傳，蘋果最快將在年底發表 Apple Glass，組裝廠廣達、和碩呼聲最高。

其他代工廠方面，緯創、仁寶去年也分別與擴增實境設計製造商 WaveOptics 結盟，達成策略合作夥伴關係，發展 AR 穿戴裝置。

據市調機構 Digi-Capital 報告指出，2019 年 AR/VR 硬體銷售商機達 80 億美元，雖然短期受新冠肺炎疫情影響，今明兩年成長幅度相對保守，但預期到 2024 年市場商機可望超過 600 億美元，上看 650 億美元，年複合成長率超過 4 成。

光電協進會指出，疫情帶動遠距辦公與線上會議需求外，也進一步帶動擴增實境 (AR) 與虛擬實境 (VR) 發展，加上 5G 發展提供更快網速、零延遲體驗，可望加速整體 XR 產業發展速度。

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