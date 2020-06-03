筆電需求旺 義隆四大產品線要拿全球第一

IC 設計廠義隆 (2458-TW) 今 (3) 日參加業績發表會，發言人劉代銘指出，受惠筆電需求強勁，第 2 季與今年營運正向，且公司在筆電觸控板、觸控螢幕 IC，以及指向裝置，市占率皆達 5 成以上，未來指紋辨識市占也衝上第一，目標公司四大產品線可以成為全球最大供應商。

劉代銘表示，隨著疫情發展，居家辦公、遠距教學趨勢成形，筆電需求自 3 月起明顯轉強，第 2 季、全年營運展望正向，且觸控板、觸控螢幕晶片、指向裝置今年市占率將再提升、達 5 成以上，觸控螢幕則可達 6 成。

觸控板方面，去年教育用 Chromebook 出貨約 1500 萬套，今年出貨將明顯增加，且因高階、商用型機種的觸控板越變越大，平均售價也會再提高，有助營收、獲利。

由於觸控螢幕晶片屬高毛利率產品，預計今年在筆電市場的滲透率將達 23-24%，年增 2-3 個百分點，看好隨著市場規模提升，業績也將優於去年；而指向裝置今年已接獲美系客戶訂單，第 1 季小量出貨，後續可望陸續發酵。

此外，義隆也看好指紋辨識發展，目前市占率第二，預計今年在筆電滲透率將比去年明顯提升，且客戶採用意願高，將朝市占第一前進，期望拿下四大產品線的全球第一供應商。