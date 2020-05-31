〈觀察〉後疫情挑戰才開始 工業電腦Q3迎逆風

雖然近期歐美各國相繼解封，但多家工業電腦業者均認為，疫情對需求的影響恐在第三季顯現、加上人流物流狀況未見好轉、客戶及公部門在疫情過後也重新檢視預算，對後疫情時期的短期看法反而較為保守。

第二季前期歐美疫情尚未爆發，業者表示，客戶還是正常下單，加上第一季遞延出貨，工業電腦廠營運反而迎來小反彈，但隨著歐美各國封城，不僅企業停擺，餐廳、百貨等也因疫情衝擊，對 POS 以及 KIOSK 等換機需求暫時擱置，客戶第三季訂單力道放緩。

再者，人流物流運輸也同樣遇到阻礙，物流方面，除艙位供給較緊、運費提升，由於下游客戶仍尚未解除在家上班，貨到當地也無人取貨；另外，雖然近期各大主要國家相繼解除封城，出入境依舊有一定的限制，加上還是有隔離期，影響產品開發及認證進度。

此外，疫情過後，企業、政府重新思考資源分配，以政府單位為例，由於著重在疫情紓困，預算優先擺在民生紓困，針對國防等部分標案產生排擠作用，導致訂單出貨延後再延後；私人企業像賭場等也因為面臨現金吃緊的困境，疫情過後短期對設備投資態度也較謹慎。

多家工業電腦大廠如研華 (2395-TW)、樺漢 (6414-TW)，或是全球市佔率前三的強固型電腦大廠神基 (3005-TW) 等，對第三季的展望也仍較為保守，對於疫情過後的看法，尤其是第四季需求是否再次反彈向上，仍多觀察以對。