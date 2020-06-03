經濟權威：中美將再混戰十年 台灣應保持獨立性

據今周刊第 1224 期報導，兩位大師級的經濟權威認為，這次疫情對人類生活習慣造成的改變是永久性的，且經濟復甦模式不可能是 V 型復甦；面對近來國際局勢，認為未來 10 年美中將持續混戰，國際將處於權利真空期，建議身處兩大強權間的台灣，應努力保持獨立性，謹慎處理與中國的關係。

馬丁沃夫 (Martin Wolf) 為受無數經濟學者、財經官員推崇的「全球最優秀經濟評論家」，而奧伯斯費爾 (Maurice Obstfeld) 則是前國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家，曾擔任美國前總統歐巴馬白宮經濟顧問，被譽為「全球最具影響力總體經濟學家」。

據今周刊報導，兩位大師級人物接受專訪時均認為，這次疫情對人類生活習慣的改變，是永久性的。若從經濟復甦的型態來看，奧伯斯費爾不認為會有 V 型復甦，大致贊同 IMF 預測：全球經濟至少要 2021 年才可能恢復疫情前水準。

馬丁沃夫看法更為保守，他認為，明年會有些復甦，但並非完全復甦，也不會是 V 型復甦，可能是 W、U、或漏斗形狀；樂觀一點看，今年下半年經濟將有復甦，但不是非常強勁，也不必期待回到疫情前，若夠幸運，2022 年將會恢復到之前的水準，他並拋出疑問，「疫情之後，這個世界還是過去那個『正常』的世界嗎？」

對於近來世界局勢，馬丁沃夫認為，歐盟正面臨嚴重的內部分歧，而提及中國，他一針見血地評論：「沒有人真心想要跟隨它。中國固然有許多值得敬佩、讚揚之處，但絕不包括它的治理模式和法治。」

奧伯斯費爾則說，只要稍微關注香港正發生的事就知道，當各國全神貫注處理國內疫情，就讓有心者趁機毀棄已承諾的民主機制，而這正是許多國家難以視中國為榜樣的原因。

馬丁沃夫更大膽預言，短期內全球就會出現「無政府」、或「G 減二」狀態，因為美中無論如何不會合作，又沒有任何一方能穩據主導地位，國際將處於一段權力真空期，且將持續相當長一段時間。

若真如馬丁沃夫預言，未來 10 年全球格局是美中持續混戰，身處兩大強權間的台灣，該如何自處？馬丁沃夫認為，台灣應努力保持獨立性，必須謹慎處理與中國的關係，這是非常複雜且艱難的權力平衡。據其所言，所謂獨立性，是創造一個能周旋於兩強之間、不過度偏向其中一方的戰略位置。