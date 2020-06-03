本田5月在中國車市銷量回溫 逼近去年同期水準

本田汽車 (7267-JP)5 月在中國市場的新車銷量年減 1.7%，較前月的年減 9.5% 出現改善。

根據《日本經濟新聞》週三 (3 日) 報導，本田汽車 5 月在中國市場的新車銷量報年減 1.7% 至 13 萬 4230 輛。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，本田今年 2 月在中國新車市場銷量大減 85.1% 至 1 萬 1288 輛，3 月也出現年減 50.8% 至 6 萬 441 輛，到了 4 月則恢復到年減 9.6% 至 11 萬 3430 輛。在中國政府的刺激消費政策下，車市表現也逐漸回穩。

本田股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

本田「Accord」(雅閣)、「XR-V」等 6 個車款，5 月在中國當地銷量都突破 1 萬輛，也成為當月的暢銷車款。而「Civic」(思域) 的當月銷量，更是突破了 2 萬輛。

另外本田今年 1 至 5 月在中國市場的累計銷量，則較去年同期減少 21.3% 至 46 萬 9644 輛。

中國當地的新冠肺炎疫情逐漸趨緩，政府為了活化新車市場，也提供補助金來刺激民眾購車。

根據中國汽車工業協會 (CAAM) 在昨 (2) 日所公布的消息，預估 5 月份的新車銷量，會較去年同期增加 11.7% 至 213.6 萬輛。這除了是連續 2 個月優於去年同期，也是在相隔約 2 年後又再度出現 2 位數的成長幅度。