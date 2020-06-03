〈美股盤後〉OPEC+有望延長減產 能源股奔漲 四大指數全數收紅

儘管美國大規模抗議活動持續，華爾街仍押注解封帶來的積極訊號，預期下半年的經濟復甦，美股週二 (2 日) 尾盤大漲，四大指數全數收紅，費半表現亮眼漲逾 2%，道瓊收漲近 270 點，標普攀升至 3 月 4 日以來新高。

美國非裔佛洛伊德死亡引發美國遍地開花的示威活動，美國川普總統表示，倘若各州和各城市無法平息示威活動，中央將部署軍隊進行鎮壓。

然而，美國動亂並未冷卻投資者對股市的熱情，製造業、能源和銀行等對復工敏感的類股增加漲勢強勁。

OPEC + 有望延長減產的預期，油價飆升，能源股週二表現最佳。加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 表示，預計 OPEC + 將同意延長減產一到三個月。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 628 萬例，死亡數突破 37.5 萬例，美國迄今累計確診數超過 181 萬，死亡人數至少 10.5 萬。

週二 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 267.63 點，或 1.05%，收 25,742.65 點。

標普 500 指數上漲 25.09 點，或 0.82%，收 3,080.82 點。

那斯達克指數上漲 56.33 點，或 0.59%，收 9,608.38 點。

費城半導體指數上漲 40.17 點，或 2.18%，收 1,883.41 點。

標普 11 大板塊收高，能源、材料和工業板塊領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎表現：亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.055%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.46%；臉書 (FB-US) 上漲 0.35%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.52%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.14%。

道瓊 30 檔成分股盡數收紅。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 5.15%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.40%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 2.34%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 2.23%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.05%；波音 (BA-US) 上漲 1.27%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.33%；高盛 (GS-US) 上漲 2.10%。

費半成份股表現強勁。美光 (MU-US) 上漲 1.04%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.42%；高通 (QCOM-US) 上漲 6.15%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.22%； AMD (AMD-US) 下跌 0.17%。

台股 ADR 集體上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.92%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.81%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.19%。

焦點個股消息

共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 週二下跌 2.79%，該公司周二公布，5 月 Lyft 乘車量增長了 26%，都會區強勁的業務增長，意味著新冠疫情引發業務影響已得到緩解。

趁中國 618 大型購物節來臨前，蘋果 (AAPL-US) 調降了最新一代 iPhone 的中國售價，以利在中國後疫情時期消費逐步復甦時，保持銷售動力，蘋果週二上漲 0.46%。

自疫情爆發以來，由於遠端需求激增，促使視訊會議軟體 Zoom 的股價漲勢從未間斷，週一 Zoom (ZM-US) 刷歷史新高，突破每股 200 美元大關後，週二 Zoom 續漲 1.93% 至每股 208.08 美元。

華爾街分析

Invesco 全球市場策略師 Brian Levitt 表示：「所有人都在評估頭條消息，都意識到示威狀況正在惡化，但市場關注的是他們認為正在好轉的情況，美國疫情最嚴重的一些地區染疫人數已穩定減少，人流車流開始回升，復工狀況也開始好轉。」

紐約斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「技術面推高市場，市場沒有注意到抗議活動可能對當地經濟造成的潛在問題。」

Peter Cardillo 補充說：「如果動亂持續下去，可能會加劇疫情對企業的影響… 許多商店關門、城市宵禁、人們無法外出購物，這將進一步損害經濟。」