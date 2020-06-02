趁反彈倒貨 美股企業5月股規模寫歷史新高

把握美股 5 月大幅反彈之際，美國上市企業 5 月加快發行新股集資的腳步，單月售出逾 600 億美元的股票，創下史上單月銷售紀錄。

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，美股在 3 月下旬摔至波段低點，但自此之後，至今已反彈約 40%，較 2 月份的歷史高點差距僅剩 10%。

Refinitiv 數據顯示，美股企業發行新股集資的能力受市場動盪影響，3 月僅售出 48 億美元新股，但在 4 月急劇反彈升至 223 億美元，5 月再衝上紀錄高點 653 億美元。

西南航空 (LUV-US) 和遊輪運營商 Carnival(CCL-US) 等企業均為疫情風暴核心，並透過發行新股籌資。貝萊德 (Blackrock)(BLK-US) 和製藥商 Regeneron Pharmaceuticals(REGN-US) 等公司大股東，也利用這波行情售股套現，因為市場反彈能否持續難以預料。

美國銀行美洲股權資本市場集團主管 Ryan Parrish 表示，他們與許多公司談論過，未來經濟表現如何仍難以預料，因此如果有需求，即使是長期之後的需求，也應該現在就行動。

除了股市之外，美股企業也利用債券市場集資，2020 年迄今，美國公司在債市籌集已逾 1 兆美元。

摩根大通美洲股權相關資本市場 Santosh Sreenivasan 指出，有很多公司受到疫情嚴重衝擊，不得不進行資本重組，看到股價回升，他們不想錯過這個機會，以避免反彈只是短暫出現。