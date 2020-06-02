〈紐約匯市〉經濟活動起色 美元走軟 英鎊寫下1個月來新高

新冠肺炎造成的全球經濟衰退有所改善，隨著企業重新開放，美國製造業活動自 11 年低點回彈，全球各地的經濟活動逐漸回流，提振市場風險情緒，美元指數週一 (1 日) 走軟。

週一衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌約 0.53%，至 97.823；為 3 月 16 日以來的最低點。當風險偏好回升至美元時，大宗貨幣往往會上漲，澳幣上漲 1.97%，英鎊上漲 1.16%。

ING Bank 外匯策略主管 Chris Turner 表示：「全球經濟增長還未接近 2017 年的水平，但景氣正在逐漸好轉，隨著市場信心慢慢恢復，我們建議投資人將部分資金從避險貨幣中撤出。」

財新週一公布中國 5 月份製造業 PMI 為 50.7，創 2 月以來新高，且重回擴張區間，預期 49.6，4 月份為 49.4，雖然工廠活動微弱，但出乎預期的改善；然而日本與南韓經濟活動出現十多年來最嚴重降幅。

與此同時，隨著歐元區各國政府放寬封鎖措施，製造業景氣亦呈現逐漸復甦的趨勢，IHS Markit 於週一 (1 日) 公佈歐元區 5 月份的製造業 PMI 終值，報 39.4，儘管工廠活動仍嚴重緊縮，但歐元區製造業 PMI 已經從 4 月份的歷史低點 33.4 大幅回升。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 在報告中表示：「金融市場對全球經濟復甦仍保持樂觀態度。」

歐元兌美元上漲 0.27%，至 1.1133 美元，早盤時段觸及 3 月 17 日以來最高的 1.1153 美元。過去一個月，歐元兌美元匯率上漲近 2%，得益於歐盟本週宣布的 7500 億歐元振興基金，令投資人為歐洲經濟復甦前景感到樂觀。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)

新一輪英國脫歐談判將於本週二開跑，英鎊兌美元飆升至近一個月高位。

市場認為英國和歐盟不太可能在本週貿易談判中取得重大進展，英鎊兌美元週一上漲 1.16%，至 1.2487 美元，創下 5 月份以來新高。

ING 表示，英國脫歐過渡期延長的悲觀前景，以及 2021 年初供應鏈中斷的風險，讓英鎊前景蒙上一層陰影。

週一數據顯示，英國製造業活動繼續萎縮，儘管工廠產量下降速度有所放緩，讓人們產生最壞情況可能已經過去的願景。

美元早盤時段收復部分虧損，美中僵持的局勢仍是風險偏好的不利因素。此前美國總統川普宣布取消對香港的特殊待遇，作為對中國實施「港版國家安全法」的回應，美中緊張關係進一步升溫。

《彭博》週一透露，北京政府已要求國營農業公司暫停自美國進口大豆和豬肉等農產品，以評估兩國緊張關係升溫情況，市場擔憂美中第一階段貿易協議可能會因此受到威脅。

消息人士告訴路透社，如果美國政府決議對香港採取更多行動，中國準備停止從美國進口更多農產品。

截至週二 (2 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 97.823。-0.53%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1133 美元。+0.27%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2487 美元。+1.16%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6797 美元。+1.97%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3574 加幣。-1.42%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.59 日圓。-0.16%