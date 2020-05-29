若堅持推行港版國安法 英國外相：將延長BNO持有港人入境簽證至1年

港版國安法草案表決通過後，英國外交大臣 Dominic Raab 週四 (28 日) 受訪表示，除非中國終止執行該法，否則英國將為香港人民放寬持有英國國民海外護照 (BNO) 的簽證權利，此舉等同幫助他們為未來獲取英國公民身份而鋪路。

英國廣播公司 (BBC) 記者 James Landale 稍早推文稱，英國外相 Raab 向其表示，除非中國終止執行港版國安法，否則英國將為持有 BNO 的香港人民延長簽證權利，將停留英國期限自當前的 6 個月延長至 12 個月。

(圖：Twitter)

根據現行法規，BNO 持有人得以免簽入境英國 6 個月，若如願延長簽證權，預計影響範圍將觸及至少 30 萬香港人民。

Raab 表示：「若中國繼續沿著執行國安法的道路前進，我們將放寬簽證限制至 12 個月，允許持有 BNO 的香港人來英國申請工作或學習，這將為他們獲取英國公民身份提供一種途徑。」

(圖：Twitter)

英國內政大臣 Priti Patel 隨後聲援，稱若中國強加該項法案於香港，將和外交大臣討論 BNO 持有人獲取英國公民身份的所有選項，並強調英國將持續捍衛香港人民的權利和自由。

「港版國安法」草案週四 (28 日) 下午於中國人大會議上以壓倒性票數表決通過，接下來將由人大常委制定草案具體條文，市場分析認為，預計該法將在今年 9 月的香港立法會選舉前頒布。