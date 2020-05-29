傳LGD自蘋果獲取iPad訂單 並為iPhone 12供應OLED面板

新冠疫情推動平板、筆電產品需求激增，綜合韓媒報導指出，LG Display (LGD) 已自蘋果 (AAPL-US) 獲取 iPad 的 LCD 面板訂單，同時取得 2000 萬塊 iPhone 12 系列機型訂單，LGD 預計 6 月推動生產線全速運作，並展開供應作業。

《Business Korea》週五 (29 日) 報導，蘋果近期要求 LGD 盡快為其 iPad 提供 LCD 面板，不過考量到獲取原物料和生產所需時間，通常需要提前至少三個月前下訂單，市場認為蘋果此舉較不尋常。

對此，一位產業人士表示，由於京東方 (BOE) 和夏普 (Sharp) 皆為蘋果 iPad 面板的主要供應商，為了不被搶單，LGD 必須快速回應蘋果需求。

隨著新冠肺炎疫情帶來衝擊，蘋果預期全球消費市場將出現大幅萎縮，因而削減第二季訂單，不過由於亞洲遠距教學和遠距辦公風氣帶動 iPad 需求激增，蘋果近期已開始下達更多訂單。

此外，傳出 LGD 已成為蘋果今年 iPhone 12 系列的 6.1 英吋面板供應商，並已取得 2000 萬塊 OLED 面板訂單。該公司自 2019 年起便開始為 iPhone 11 供應 OLED 面板，直到近年蘋果轉而大幅依賴三星的 OLED 面板，韓媒《thelec》日前報導，最新的 iPhone 12 系列機型有近 75% 面板仍將由三星供應。

雖然蘋果 iPhone 的 OLED 面板長期由三星供應，並由 LGD 負責較低階的 LCD 面板，不過由於今年 iPhone 12 系列機型將全數採用 OLED 面板，產能可能是蘋果決定讓 LGD 加入生產行列的其中之一考量。

根據 LGD 財報數據，今年第一季，電視面板和行動裝置面板分別佔該公司營收的 31% 和 32%，總計營收比重高達六成，筆電和平板電腦面板則分別佔 12% 和 8%。