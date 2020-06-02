〈美股盤後〉六月開局良好！華爾街無懼美國暴亂 看好經濟重啟

美中緊張局勢升溫、美國示威抗議遍地開花、新冠疫苗利空的背景下，華爾街投資者持續看好重啟經濟前景，金融和房地產等周期性行業繼續看漲，美股自六月開局不錯，週一 (1 日) 三大指數小幅收紅，僅費半收黑。

美國總統川普上周宣布美國將採取行動取消對香港的特殊待遇並宣布退出世界衛生組織 (WHO)。

週一外媒稱，中國官員已要求農業企業暫停購買部分美國農產品，但路透社後續報導，中國已對美國大豆下訂單了。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 619 萬例，死亡數突破 37.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 179 萬，死亡人數至少 10.4 萬，美國正面臨示威抗議活動，感染率增加的疑慮。

世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週一向美方喊話，世衛希望與慷慨的美國繼續合作。

週一 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 91.91 點，或 0.36%，收 25,475.02 點。

標普 500 指數上漲 11.42 點，或 0.38%，收 3,055.73 點。

那斯達克指數上漲 62.18 點，或 0.66%，收 9,552.05 點。

費城半導體指數下跌 9.25 點，或 0.50%，收 1,843.24 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健下跌，房地產 (2.10%)、能源 (1.68%) 和金融 (1.16%) 板塊領漲。(圖片：Finviz)

經濟重啟的受惠股領漲。嘉年華遊輪 (CCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US) 和皇家加勒比海郵輪 (RCL-US) 均上漲至少 6.7%；美國航空 (AAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 分別上漲 5.8% 和 3.8%。

科技五大巨擎僅微軟下滑。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.17%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.23%；臉書 (FB-US) 上漲 3.03%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.094%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.23%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。瑞輝大跌 7.15%；波音 (BA-US) 上漲 3.80%；思科 (CSCO-US) 下跌 3.18%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.77%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.78%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.33%；高盛 (GS-US) 上漲 1.75%。

美中半導體冷戰升溫，費半成份股多收跌。恩智浦 (NXP-US) 下跌 3.18%；美光 (MU-US) 下跌 3.28%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.70%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.78%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.42%；AMD (AMD-US) 上漲 0.32%。

台股 ADR 全面揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.39%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.72%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.08%。

焦點個股消息

吉利德 (GILD-US) 藥物瑞德西韋 (remdesivir) 的大規模試驗中只顯示出有限的療效，拖累其股價下跌 3.43%。

由於輝瑞 (PFE-US) 的乳腺癌藥物試驗數據令人失望，其股價下跌 7.15%。

Google 原本計劃在 6 月 3 日舉辦 Android 11 beta 的線上發表會，並且將針對一般用戶提供公開測試版本，但 Android 團隊卻於週日 (31 日) 宣佈延遲發表，且並未說明具體延後原因及新的發表時間。

今日關鍵數據

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 終值報 39.8，前值 39.8

美國 5 月 ISM 製造業 PMI 報 43.1，預估 43.3，前值 41.5

Markit 製造業 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

華爾街分析

上月 25 日美國明尼蘇達州的非裔公民佛洛伊德，遭白人警方暴力執法致死，引發美國近日多州暴動示威活動，但這並未影響美股今日漲勢。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「市場似乎總是無情的，沒有任何情感，沒有關懷，沒有同理心。但這是市場的本質，幾乎可以肯定，這些演算法毫無同理心。他們不應該這麼做。」

Oppenheimer 首席投資策略師 John Stoltzfus 表示：「經復甦的進展可能有助於消弭地緣政治、健康和社會風險等為股市帶來的短期壓力。」

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示：「面對不斷令人不安的發展勢頭，美股持續表現出超凡的彈性，投資者持續關注重啟經濟的積極跡象。」

Wilmington Trust 投資策略師 Meghan Shue 表示，儘管新冠疫情仍是股市面臨的最大風險，但另一股新的逆風「美中貿易緊張局勢」可能會阻礙近期的反彈。