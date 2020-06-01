餐飲景氣見曙光 王品釋500個職缺 繼光第一線員工加薪4-5%

經歷新冠肺炎疫情重挫餐飲市場後，餐飲需求近來顯見回溫，陸續有業者傳出正面訊息，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (1) 日宣布將大舉徵才，釋出正職職缺高達 500 個，店經理起薪加上管理津貼和獎金每月薪資上看 5.5 萬元；香繼光集團也宣布，今日起國內繼光香香雞第一線門市員工加薪 4-5%，7 月起將開始拓點，預計年底前再增加 2-5 家，並至少釋出 30-40 個職缺。

據主計總處統計，台灣 4 月失業人數達 48.1 萬人，失業率 4.03% 是 2016 年 9 月以來首見「4 字頭」 ，王品指出，隨著畢業季到來，失業率可能持續攀升。

不過，為因應展店人力需求，王品已規劃第三季大舉徵才，釋出正職職缺高達 500 個，包括石二鍋、12MINI 釋出儲備店經理、儲備區長職缺，其中，儲備區長需求 40 人、儲備店經理需求 60 人。

王品說明，此次特別針對具服務業管理經驗的求職者，釋出「石二鍋店經理」職缺，凡經過 4-12 個月培訓計畫、通過考核，將可升任店經理，負責門店營運管理，每月起薪、管理津貼加上獎金上看 4.2 萬至 5.5 萬元，而儲備區長通過 6 個月培訓，月薪約 3.3 萬元至 3.51 萬元。

此外，王品為因應針對下半年各品牌展店人力儲備需求，預計錄用超過 300 名基層正職人才，任用薪資皆最少 3.1 萬元起。

而連鎖餐飲集團香繼光則宣布，今日起國內繼光香香雞第一線門市員工加薪 4-5%，而 7 月起將開始拓點，預計年底前再增加 2-5 家，並至少釋出 30-40 個職缺。

繼光香香雞執行長黃智雄表示，日前整體大環境景氣低迷，尤以餐飲旅遊業受疫情影響最劇烈，不過，近日已明顯感受到市場回溫，為感謝第一線門市員工並提振士氣，今日起加薪 4-5%，而為因應展店需求，也將再釋出至少 30-40 個職缺。

黃智雄說明，繼光香香雞正式服務員起薪約 3 萬元，且通過每月考核還可調薪，最高可達 3.3-3.5 萬元，同時可享每月 10 天的例休假，優於多數餐飲同業平均。

香繼光旗下繼光香香雞目前全台共有 45 家門市，其中，街邊店占比近 5 成，以社區型門市為主，而代理品牌「金子半之助」全台共有 5 家，「日本橋海鮮丼つじ半」仍維持 1 家。