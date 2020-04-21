王品新品牌動能無虞 平價小籠包店4月底開出

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今年初已開出新品牌「和牛涮」，預計 4 月底再開出平價小籠包和麵食品牌「薈麵點」，王品執行長李森斌今 (21) 日透露，正研究開發今年第三個品牌，展店和開新品牌的腳步不受疫情影響。

「薈麵點」主打小籠包、水餃和平價麵食市場，平均客單價約 180 元，首店落腳台中，一旦開始展店，將成為市場上少見的平價連鎖小籠包店，成長潛力看佳，李森斌強調，在台今年展店計畫不變，將以石二鍋、12MINI 等火鍋品牌為主，目標全台總店數突破 300 家，並推出 3 個新品牌。

對於疫情影響，李森斌指出，以中餐影響相對較大，4 月至今營收與 3 月差不多，仍年減約 20%。

王品日前首次推出自助品牌「和牛涮」，主打吃到飽和牛火鍋，是王品首度從套餐、單點料理跨入吃到飽市場，由於價格帶僅訂在 600-700 元間，至 4 月底前訂位狀況良好，並未明顯受疫情衝擊，反映高 CP 值的火鍋定位受消費者肯定，目標未來每月營收 500 萬元，5 年共開出 10 家店。

法人指出，王品今年推出的新品牌均較以往主攻的西餐套餐、單點中菜有明顯不同，再加上旗下全數品牌攜手 UberEats 衝刺外送版圖，業績回穩可期，不過，今年中國事業體仍將處在調體質狀態，恐仍將拉低整體獲利能力。

王品 3 月合併營收僅 7.63 億元，月減 3.14%，年減 43.19%，第一季合併營收 29.59 億元，年減 29.75%；其中，中國事業體大幅衰退，3 月合併營收僅 1.5 億元，年減 74.56%，第一季僅 5.7 億元，年減 67.54%，反映中國各地延後開工的衝擊，相較之下，台灣事業體相對穩定，3 月營收 6.1 億元，年減 19.68%。