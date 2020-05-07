中國延後復工衝擊大 王品Q1 EPS-1.98元 創5年來首見

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (7) 日在率先在連鎖餐飲集團中公布第一季財報，稅後虧損 1.49 億元，每股虧損 1.98 元，是 2016 年第一季來首見虧損，反映中國封城和農曆年後延後復工的衝擊，不過，4 月以來中國事業體業績轉好中，王品最新公布 4 月業績已較上月成長 13%。

王品第一季合併營收 29.63 億元，年減 29.78%，營業毛利 12.03 億元，年減 37.79%，毛利率 40.61%，年減 5.22%，營業虧損 2.58 億元，年減 224.6%，營業利益率 - 8.72%，年減 13.63 個百分點。

王品表示，雖受新冠肺炎疫情衝擊，但台灣事業群第一季營業額維持 24 億元，較去年同期微減 0.07%。

反觀中國事業群因門店配合各地政府延遲復工政策、彈性調整營業時間、或延後開業，首季營業額僅 5.7 億元，年減 68.89%，是導致第一季轉為虧損主因。

王品指出，隨著中國宣布疫情漸進平穩、政策鼓勵民間消費，商場正積極推出各項優惠措施、優惠券，以刺激加大推動消費力道，各地民眾出門消費信心和意願已大幅增長，對未來的營運保持審慎樂觀、向上漸好的看法。

王品今日也同時公布 4 月合併營收來到 8.64 億元，雖仍較去年同期衰退 28.17%，已較 3 月成長 13.3%，其中，台灣事業群 6.1 億元，僅微幅衰退 0.52%，而中國事業群持續回溫，4 月營收 2.5 億元，月增 70.74%。

王品台灣事業群 4 月 17 日起正式推出外送服務，累計至 4 月底外送營收已超過 1800 萬元，且外送金額逐日上升，而 5 月在母親節聚餐效應帶動下，假日訂位已達 90%。

王品強調以「品牌優先、現金為王」的策略來面對疫情挑戰，先做好餐廳環境消毒，執行各項防疫措後，再推廣外帶外送服務，藉此強化品牌競爭力、維持營運動能。