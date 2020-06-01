全台無薪假衝破2.6萬人 單一航空公司通報實施逾千人

勞動部今 (1) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 5 月底，實施企業共 1330 家，續創歷史新高，人數也衝破 2.6 萬人，較上周一口氣激增近 4000 人，據了解，主要是受到單一航空公司通報實施逾千人影響，導致運輸倉儲業無薪假人數大增。

雖然國內即將解封，民眾生活恢復正常，但國外疫情仍未完全趨緩，終端需求回升有限，企業實施無薪假情形持續擴大，根據勞動部統計，截至 5 月 31 日止，實施事業單位共 1330 家、26323 人，單周增加 45 家、3823 人，人數續創 2009 年 11 月金融海嘯後以來的新高。

以行業別來看，製造業實施無薪假愈趨惡化，目前已來到 11771 人，單周增加 1602 人，四大工業中，化學工業因油價低檔衝擊營運，單周新增 561 人最多；金屬機電、資訊電子及民生工業也分別增加近 400 人。

值得注意的是，運輸及倉儲業實施無薪假共 57 家、3046 人，較上周激增 2167 人，據了解，主要是受到單一航空公司通報實施逾千人影響。

隨著內需市場逐漸回溫，住宿及餐飲業實施無薪假人數略減至 3512 人，連續 2 周呈現趨緩；不過，批發及零售業較上周略增百人，共計 3956 人。