全台無薪假破2萬人 續創10年多新高 製造業增加最多

勞動部今 (18) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施家數達 1189 家，人數也突破 2 萬大關，續創 10 年多新高，單周激增逾 2000 人、142 家，其中，部分製造業訂單持續受國外疫情衝擊，營運有壓，無薪假人數越來越多，已逼近 9000 人。

根據勞動部統計，截至 18 日止，全台共有 1189 家事業單位通報實施無薪假，人數達 21067 人，為 2009 年 11 月以來的新高，較上週大增 2067 人，實施家數則創下史上新高。

以行業別來看，由於部分製造業訂單受國外疫情影響，營運面臨巨大衝擊，紛紛採取無薪假措施，目前實施人數高達 8786 人，較上周增加 1500 多人，其中，金屬機電工業從貿易戰以來仍未見明顯回溫，共 4297 人居冠；民生工業如紡織、食品及飼品業等，業績也在這波疫情受影響，實施無薪假大幅增加，來到 2667 人。

不過，隨著國內疫情獲得控制，內需市場逐漸升溫，「海嘯第一排」的住宿餐飲業，實施無薪假為 161 家、3998 人，增幅已明顯趨緩，許多飯店 5、6 月訂房量增加，接下來迎接暑假旅遊旺季，觀光產業營運可望走出低谷。

此外，批發及零售業共 348 家、3882 人實施無薪假，較上周增加約 200 人；包括旅行社在內的支援服務業和專業、科學及技術服務業，同樣呈現微幅增加，分別為 1408 人、1254 人。

勞動部指出，多數事業單位實施人數在 50 人以下，實施期間多數未超過 3 個月，實施方式多為每月休 5 日至 8 日。