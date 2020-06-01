餐廳、飯店業績回溫 國發會：疫情衝擊經濟估第2季落底

行政院將在明 (2) 日正式公布振興券使用措施、細節，國發會主委龔明鑫今 (1) 日表示，預期疫情衝擊經濟將在第 2 季落底，高科技產業目前接單不錯，內需方面餐廳飯店訂房狀況也陸續回溫，但受創較嚴重的紡織等傳統產業則還要觀察。

龔明鑫表示，政府實施紓困措施後，估計已有 34 萬員工受惠，若以各產業來看，紡織業受今年運動賽事、東京奧運延遲影響，衝擊較大，將與經濟部密切關注，協助產業外銷出口，至於高科技產業，第 2 季接單狀況仍持續增加。

內需方面，龔明鑫指出，清明連假後，指揮中心示警人潮群聚，導致 4、5 月飯店、餐廳營業額年減逾 2 成，但隨著近日台灣疫情 0 確診，指揮中心也預計在沒有出現大規模群聚感染下，6 月 7 日起大規模解封，預期有助飯店、餐廳營業額回溫。

龔明鑫進一步表示，預期疫情對內需產業影響將在第 2 季落底、第 3 季回升，日前赴屏東考察，相關觀光旅遊、訂房也恢復熱度，將進行後續交通配套規劃。

主計總處日前公布台灣今年經濟成長率從 2.37% 下修至 1.67%，龔明鑫表示，雖然經濟成長率下修，但台灣衰退幅度仍較其他國家緩和，政府也正規劃後續振興措施，預期將支撐國內經濟成長，行政院明也將對外公布振興券搓施、使用細節。