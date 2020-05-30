防疫解禁、夏月電價6月上路 六大新規報你知

6 月 7 日起疫情指揮中心將大規模放寬防疫措施，民眾可以恢復正常生活，政府也將陸續啟動振興方案，此外，6 月還有許多新制上路，包括夏月電價、代駕規範等，民眾可要特別注意。《鉅亨網》整理出六大新規定，讓讀者一文看完快速掌握所有重點。

雙鐵恢復列車內飲食 6/7 後防疫解禁

國內疫情趨緩，指揮中心宣布，若 6 月 7 日 (4 個潛伏期滿) 後，仍無大規模社區感染，將解禁防疫規範，讓民眾生活恢復正常，各項活動及場域不再限制人流，但須配合實聯制，落實個人防護措施，勤洗手、無法維持社交距離或搭乘大眾運輸時佩戴口罩。

台鐵及高鐵從 6 月 1 日起，開放旅客在保持社交距離的前提下，可於列車上飲食，但用餐完畢後仍須全程配戴口罩，現階段維持不於列車上販售食品飲料。

口罩開放內外銷 寄送海外也無限制

國內口罩 6 月起改採定量徵用，每日 800 萬片，實名制購買口罩供應無虞，其餘未被徵用的產能，廠商可以自行在國內銷售，或是消化國外的訂單。

此外，民眾每人每 2 個月寄送 30 片口罩予海外二親等親屬的限制也同步解除，未來民眾無需向國際貿易局申請輸出許可證，出口不限數量、不限次數，且不限收件人、寄件人親等與國籍，可以直接到郵局或快遞公司交寄口罩。

勞動部斥 66 億 六招助畢業青年就職

協助應屆畢業青年就業，勞動部斥 66 億元預算，推出衝就業、練專長、興僱用共六大措施，於 6 月上路，其中，「青年就業獎勵計畫」提供最高 3 萬元的誘因，鼓勵青年儘快投入職場；「特定行業就業獎勵津貼」放寬資格，鼓勵青年投入特定製造業、照顧服務業及營造業等求才迫切的產業，成為即戰力。

「產業新尖兵計畫」補助青年投入國家發展重點產業免費參訓，費用最高 10 萬元，並首創學習獎勵金，讓參訓青年生活上沒有後顧之憂；「青年就業旗艦計畫」加碼補助雇主每月 1.2 萬元訓練指導費，最高 10.8 萬元。

夏月電價啟動 每戶每月多繳 415 元

台電如期在 6 月 1 日啟動夏月電價，將實施至 9 月 30 日止，每段電價漲幅約 13% 至 27% 不等。經濟部長沈榮津表示，雖然今年遭遇疫情干擾，但已針對艱困企業減免水電費，若再加碼補貼恐對台電財務造成負擔。

根據資料估算，一般家庭夏月平均用電為 408 度，非夏月平均用電 291 度，受用電量增加及夏季電價影響，民眾夏季的平均每月電費將比非夏季月份多出 415 元。

代駕規範上路 保障權益兼防制酒駕

酒後代駕服務的定型化契約 6 月 1 日上路，業者須向消費者提供契約、說明保險內容，代駕人要具有職業駕駛執照，且須開立刑事紀錄證明書，無任何刑事紀錄，以確保駕車過程安全無虞。

在消費者方面，若欲使用代駕服務，需要意識清楚並提供緊急聯絡人，如果本人已意識不清，得有意識清楚的親友全程陪同。此外，消費者提供的車輛要有保險且車況良好。

行政院消保處提醒，消費者在代駕時，因意識不清要求代駕人做出違反交通法規時，代駕人可明確拒絕，消費者也不可要求代駕人在到達下車點前就停止服務。

照服員照護傷口 長照 2.0 取消給付

衛福部 5 月 19 日公告新版長照給付支付基準，6 月起上路，針對失能者傷口照顧，僅給付氣切造口分泌物處理，換言之，腸及胃造廔口、腹膜透析導管、人工血管、傷口引流管等照護均不再給付；管路清潔方面，也僅給付尿管與鼻胃管清潔，未來將回歸家屬自行操作。