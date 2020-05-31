〈觀察〉保德信人壽標售四業者搶親 新買家未來可能的三大挑戰

保德信人壽將在 6 月 1 日正式標售，外傳包括台新金、第一金、永豐金與聯邦銀行等 4 家潛在買家摩拳擦掌準備搶親，其中以台新金與聯邦銀動作最為積極，但不論花落誰家，未來都得面對增資、市場低利率與市場飽和如何突圍等三大挑戰。

保德信人壽準備出售台灣子公司，由於保德信保單主要保障型為主，因此利差損壓力相對較小，加上擁有不動產增值利益嫁妝，對於缺乏壽險版圖的金控來說頗具吸引力，市場人士評估，此次標受價格約 60 億元到 90 億元。

據了解，此次保德信開出的條件並非以價格標為主，而是從員工、保戶權益，以及增值準備金等條件進行評估；而從金管會開出的審查條件來看，包括財務健全、增資能力等都是審查重點之一，換言之，未來不論花落誰家，得標的買方勢必得面對增資壓力。

近年來受資本市場波動、 新會計準則 (IFRS17) 影響，讓壽險公司面臨龐大的增資壓力，壽險龍頭國壽去年透過股債雙管齊下籌資 200 億元，老牌壽險公司新壽也啟動百億元增資計畫。

市場人士指出，保德信人壽雖以保障型商品為主，比起大量銷售投資型、儲蓄險保單的壽險業來說，增資壓力相對較小，但由於保德信人壽主要以業務員為主，且多數客戶都是含金量高的高資產客戶，新買家接手保德信壽，首當其衝就是如何確保員工權益，屆時勢必有一筆不小的人事成本支出。

再者，台灣保險市場早已飽和，在商品同質性高、競爭者眾的環境下，目前壽險業市占率處於大者恆大的狀態，有了壽險業也並非是獲利引擎的絕對保證，加上市場利率低，金融投資操作難度大增，新買家想要透過保德信人壽強化獲利動能，也是未來接手後的一大考驗。