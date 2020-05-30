過程極富挑戰性！ 鮑爾宣布：主街貸款計畫準備啟動

美國聯準會 (Fed) 總裁鮑爾 (Jeremy Powell ) 週五 (29 日) 宣布，主要面向中小企業的主街貸款計劃 (Main Street Lending Facility) 即將在幾天後正式啟動，因實施範圍相當廣泛，鮑爾表示相較於其他政策工具，本次計畫建立過程非常具有挑戰性。

鮑爾週五 (29 日) 在一場線上研討會中表示，距離啟動貸款計畫還有幾天時間，他解釋貸款類型區分為三類，最小申請額度為 50 萬美元，最多高達 1 億美元，作用在於將資金延伸到更廣闊的空間，幫助那些無法透過資本市場籌資的中小型企業。

根據先前公布條件，貸款適用範圍為員工數 1.5 萬名以下，且營收在 50 億美元以下的企業，鮑爾稱該項計畫提供至少 50 萬美元，多至 1 億美元貸款，但他也暗示未來額度兩端仍有擴大可能，具體取決於需求。

因面向企業範圍相當廣泛，鮑爾表示成立該項計畫絕對是所有政策工具中的最大挑戰，他稱道：「我們已越過許多紅線，這是以前從未做過的。」

為了解決疫情期間的各種問題，包含封鎖措施為經濟帶來的廣泛影響，Fed 針對各方面採取一系列貸款和流動性措施，不過目前為止，這些努力多半針對資本市場運作，像是購買國家和市政債券來幫助資金短缺的地方政府，以及那些因疫情慘遭降評的公司債，這讓主要朝向中小企業的主街貸款計劃 (Main Street Lending Facility) 顯得特別重要。

另外，鮑爾警告，即使美國和部分國家陸續解除封鎖措施，新冠病毒仍舊可能為經濟留下深遠而持久的傷疤，他擔心二波疫情爆發恐傷害公眾信心，導致復甦動能疲軟且時程拉長。

鮑爾今日談話可能是 Fed 在下月利率決策會議前最後一次公開發表言論，相關決策者自本週六 (30 日) 至 6 月 10 日的利率決策會議結束前一律禁止接受採訪或公開發表言論，市場普遍預計 Fed 將維持利率於接近零，並承諾採用所有政策工具來支撐美國經濟。