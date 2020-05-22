紐約Fed總裁：政策彈藥空間足以為美國經濟提供更多支持

聯準會紐約分行總裁威廉斯 (John Williams) 週四 (21 日) 表示，現在判斷未來經濟走向為之過早，但他也表示，既使國會已批准多項紓困措施來應對疫情，美國政府仍然可以為經濟提供更多支持。

新冠病毒為美國經濟和勞動力市場帶來沉重打擊，近月來，國會接連通過多項紓困措施，總計金額將近 2 兆多美元，目前最新的「英雄法案 (HEROES Act)」正在爭取參議院及白宮支持，紓困規模高達 3 兆美元。

威廉斯表示：「從我的角度來看，政府可以為經濟提供更多支持，然而這取決於經濟如何持續發展以及其復甦形式，我們將觀察是否需要更多的財政和貨幣支持，以及應如何設計政策幫助經濟走上強勁且長久的道路。」

威廉斯警告，由於經濟復甦取決於病毒傳播途徑，現在判斷經濟走向仍為時過早，但他認為放寬社交距離 (Social Distancing) 可以更清楚了解病毒帶來的影響。

「隨著社交隔離措施逐漸放寬，我們才能更瞭解不同產業所受的影響，我們知道旅遊、飯店和零售業都遭受重大打擊，我們所不知道的是經濟復甦的形式和確切時間，我們仍需要一段時間，才能更深刻理解各產業所受的打擊。」威廉斯說道。

儘管可能需要花費相當一段時間，才能確保經濟回復到疫情爆發前狀態，威廉斯仍對經濟完全復甦深具信心，他預計美國經濟將在下半年出現反彈。

隨著新型冠狀病毒的傳播，除了下調基準利率至近零，Fed 同時推出一系列緊急貸款措施，以促進信貸市場流動性，並祭出無上限量化寬鬆政策 (QE) 來改善市場功能。

威廉斯表示，除非決策者認為經濟趨穩，且有可能實現 Fed 的就業和通膨目標，否則利率將維持低位。至於採取負利率可能性，他表示該項政策這並不適合當下情況，因此並不在 Fed 的工具範圍內。