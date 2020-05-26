台灣連44天零確診 6/7後擬鬆綁生活防疫措施 不限制人流

台灣新冠肺炎連 5 日零確診，指揮中心指揮官陳時中今 (26) 日表示，考量國內疫情風險低，為了讓民眾順利恢復正常生活，規劃於 6 月 7 日後鬆綁民眾生活防疫措施，場所及活動將不受人流限制。

陳時中指出，國內迄今已連續 44 天 (超過 3 個潛伏期) 無本土病例，顯示民眾於國內正常作息相當安全，因此，若在 6 月 7 日，也就是 4 個潛伏期滿後，仍可維持本土病例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範。

陳時中表示，民眾只要配合實名 (聯) 制，落實個人防護措施，勤洗手、無法維持社交距離或搭乘大眾運輸時佩戴口罩，未來從事各項日常及休閒活動，將不再受限於人數規範。

口罩禁令預計在 6 月 1 日解除，陳時中表示，政府每天徵用 800 萬片，目前國內日產量約為 2000 萬片，可外銷的產量相當大，另外，口罩寄往國外也將不再嚴格限制，但國內仍維持 14 天 9 片的供應。

針對敦睦艦隊 COVID-19 群聚疫情調查結果，指揮中心表示，共發現 36 名病毒核酸檢驗陽性的確定病例，以及 8 名血清抗體陽性的極可能病例，皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。

指揮中心進一步說明，確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示 3 月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。