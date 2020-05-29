〈美股盤後〉川普週五將召中國記者會 美股尾盤翻黑作收

週四 (28 日) 重啟經濟的氛圍引領道瓊、標普早盤走揚，在傳出美國總統川普計劃簽署與社群媒體有關的行政命令後，臉書、推特股價下滑。

美股尾盤時段出現戲劇性轉折，川普宣布週五將召開中國議題有關的記者會，外界研判，中國通過港版國安法後，川普政府將對中國祭出制裁，華爾街賣壓湧現，四大指數全數盡墨。

道瓊走勢圖 (圖片：investing)

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 571 萬例，死亡數突破 35.6 萬例，美國迄今累計確診數超過 169 萬，死亡人數至少 10 萬。

週四 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 147.63 點，或 0.58%，收 25,400.64 點。

標普 500 指數下跌 6.40 點，或 0.21%，收 3,029.73 點。

那斯達克指數下跌 43.37 點，或 0.46%，收 9,368.99 點。

費城半導體指數下跌 42.65 點，或 2.31%，收 1,804.66 點。

標普 11 大板塊互有漲跌，公用事業、醫療保健、房地產領漲，能源、金融和非必需消費品領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅蘋果獨強。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.39%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.044%；臉書 (FB-US) 下跌 1.61%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.14%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.23%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。高盛 (GS-US) 下跌 4.03%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.93%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.23%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.13%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.60%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.49%。

費半成份股一片肅殺。AMD (AMD-US) 下跌 1.90%；美光 (MU-US) 下跌 6.03%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.45%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.93%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.49%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.71%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.74%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.03%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.35%。

焦點個股消息

川普有意簽署行政命令，強力監管社群媒體，臉書 (FB-US)、推特 (TWTR-US) 週三股價應聲下跌 1.61% 和 4.45%。

波音 (BA-US) 宣布恢復 737 MAX 生產，其股價小幅上漲 0.20% 至每股 149.82 美元。

外媒引述消息人士表示，思科 (CSCO-US) 已同意收購初創公司 ThousandEyes，交易價值約 10 億美元，其週四股價下滑 0.79%

經濟數據

美國 Q1 PCE 物價指數季增年率修正值報 1.4%，前值 1.3%

美國 Q1 實質 GDP 季增年率修正值報 -5.0%，預估 -4.8%，前值 -4.8%

美國 Q1 消費者支出季增年率修正值報 -6.8%，預估 -7.4%，前值 -7.6%

美國 4 月耐用品訂單月增率初值報 -17.2%，預估 -18.0%，前值 -14.7%

美國截至 5/23 當週初請失業金 (萬人) 報 212.3，預估 210.0，前值 243.8

美國截至 5/23 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 260.8，前值 304.2

美國 GDP 增長率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

初請失業金數據持續下滑，美國銀行首席執行長 Brian Moynihan 稱，美國經濟正在走出困境，我們走出了 4 月，這很好消息。

CFRA Research 駐紐約首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「由於經濟的重新開放，我認為投資者對我們將以 V 形經濟復甦而感到更加樂觀。這有助於提振金融股。最近以及其他行業。」

Sam Stovall 表示：「就在過去一周，我們看到的是各種類股產業都處於積極的位置。」

AmeriVet Securities 美國利率交易主管 Gregory Faranello 寫道：「對經濟最大的刺激是安全的重新開放。儘管真正的需求方仍不清楚，但重啟經濟本身將逐漸顯示出經濟改善。」

富國銀行全球市場策略主管 Paul Christopher 表示，預計美國將發表更多有關香港和中國的言論，一旦市場消化了所有這些樂觀預期，這可能最終成為不利因素。