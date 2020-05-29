馬斯克沒白幹！首批特斯拉業績獎勵超過7億美元

特斯拉 (TSLA-US) 週四 (28 日) 向 SEC 提交一份文件，證實其執行長馬斯克 (Elon Musk) 獲得第一筆巨額獎勵，價值超過 7 億美元。

該筆獎勵包含約特斯拉股票 170 萬股，根據週四收盤價計算，約價值 7.75 億美元。特斯拉週四收 805.81 美元，期權履約價為 350.02 美元。

該文件也設定 7 月 7 日召開特斯拉年度股東會。

該文件指出，「截至本代理聲明日期，該獎項下的 12 筆款項第一筆已歸屬馬斯克先生並可以行使，條件是馬斯克先生支付每股 350.02 美元的履約價，且最少持有因此取得的該股 5 年。」目前尚不清楚馬斯克是否已經行使該選擇權。

由於讓公司市值在追蹤 30 日和 6 個月平均水準上超越 1000 億美元，馬斯克獲得首批的股票期權。

根據 2018 年監管文件對該批獎勵條件的概述，特斯拉還需要達到連 4 季營收 200 億美元或 EBITDA 15 億美元，馬斯克才能拿到該獎勵的其他部分。

馬斯克目前沒有支領薪水。 FactSet 的數據顯示，截至 5 月 1 日，他持有特斯拉約 18.5％的股份，價值約 240 億美元。截至週四，根據該代理聲明，馬斯克的特斯拉持股已經上升至 20.8%，總共 3870 萬股，包括 1850 萬股用於馬斯克個人債務的抵押。

此項巨額獎勵分作 12 批，各有須達到的里程碑，最終讓特斯拉市值達到 6500 億美元。

特斯拉股東 Richard Tornetta 以控告馬斯克和特斯拉董事會的方式質疑該薪酬計畫，他在訴訟中主張特斯拉董事會給予馬斯克過高的薪酬，違反了信託義務。