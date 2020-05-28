美中緊張升級 過去瘋投中國的華爾街們曝險有多大？

《彭博》報導，在中國宣佈對外開放金融市場後，外資銀行紛紛擴大於中國的投資，但隨著近日來美中緊張關係升級，預估高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US)、摩根大通 (JPM-US)、花旗 (C-US)、及美國銀行 (BAC-US) 這五間華爾街巨頭，恐將蒙受鉅額的損失。

中國於去年宣佈，將於 2020 年擴大開放金融市場，且預估總規模高達 45 兆美元，促使華爾街巨頭紛紛搶進中國市場並計劃拓展業務；根據《彭博》統計數據顯示，美國五大銀行於中國的曝險總規模，於 2019 年底合計達到 708 億美元。

美國五大銀行對中國曝險規模 (圖：Bloomberg)

高盛

高盛集團多年以來，致力於取得中國合資公司的多數控制權，並於今年獲得了批准。此外，高盛亦於今年初宣佈，計劃將中國員工數提升一倍至 600 人，並拓展更多不同的金融業務。

摩根大通

摩根大通於 1921 年開始於中國展開業務，2019 年對於中國市場的曝險規模，合計達到 192 億美元，較 2018 年增長了 10%。其中包含了 113 億美元的放款業務，以及 65 億美元的交易及投資業務。

此外，摩根大通於中國營運的銀行，於去年的總資產達到 470 億人民幣，且創造了 2.76 億人民幣的獲利，而於近期新創立的證券公司，資本規模亦達到 8 億人民幣。

摩根士丹利

摩根士丹利於今年獲得中國批准，取得其當地證券業務的多數控制權。去年該公司對於中國客戶的淨曝險金額，達 41 億美元。但是，當地證券業務於去年的營收僅達 1.32 億人民幣，且產生 1.09 億人民幣的營業虧損。

花旗

花旗銀行自 1902 年開始於中國展開業務，去年對於中國市場的曝險達 187 億美元，於當地的銀行總資產達 1780 億人民幣，並創造了 21 億人民幣的獲利。

美國銀行

美國銀行 2019 年於中國的曝險達 156 億美元，主要集中在對於大型國有企業、及跨國企業、跨國銀行的放款業務。

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