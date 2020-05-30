〈鉅亨看世界〉日本和牛行情大跌

廣受全球饕客喜愛的日本和牛，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，價格出現大跌。

過去在 2019 年的時候，日本的和牛出口量年增 2 成左右，呈現增加趨勢。然而在肺炎疫情的影響下，今年 4 月的批發價格出現 7 年半以來的低水準。單靠日本國內的和牛消費，也無法彌補因出口減少所造成的價格下滑，在短期內也恐怕難以回到以往行情。而和牛畜養農家的收入減少，這樣的苦日子也估計將維持一段期間。

市場指標的日本東京市場 A4 級別去勢牛，4 月的平均批發價格報每公斤 1706 日圓，較去年同期便宜約 3 成。而 5 月份的價格水準，同樣也大約便宜了 2 成多。

然而就在幾個月前，在國外觀光客以及出口消費的帶動下，和牛價格一直居高不下。從去年底到今年初，大致都維持在每公斤 2300 日圓水準。接著就遇到肺炎疫情大潑冷水，除了備受期待的東京奧運商機化為泡影，人們為了防疫減少外出，而店家們也縮短營業時間或拉下鐵門暫停營業。日本的和牛消費量也跟著急凍。

但隨著疫情發展，日本人在家開伙的機會大增，超市的和牛銷量也出現增加。例如在東京的超市，5 月上旬的和牛肉品營收就較去年同期增加了 3 成以上。只是一般超市所銷售的和牛部位，大概都是價格較為低廉的腿肉和肩里肌。沙朗、菲力這類高檔的腰內肉則是在倉庫堆積如山。

日本某大型物流業者表示，4 月的腰內肉庫存量是去年同期的 1.7 倍，已經堆滿冷藏庫。業界人士也表示，和牛市場主要是由出口及觀光客在支撐，光靠日本國內市場是無法消化的。

在市場行情看壞的情況下，就算和牛畜養農家能夠出貨，可能也沒辦法賺錢。

農家們在和牛的畜養上，一般是買進 7 到 10 個月大的小牛，然後在畜養 20 個月左右時出貨。現在出貨的和牛，在當年都是因為看好東京奧運商機，每頭黑毛和牛的小牛，大約都買在 75 萬日圓左右的高價。

(圖片：AFP)

從單純計算來看，4 月和牛肉品行情大約每公斤 1700 日圓，以每頭牛 500 公斤來算，大約可賣到 85 萬日圓。加上每個月的飼料花費約 2 萬日圓，一頭牛的畜養成本就大概需要 115 萬日圓，以目前的市場行情完全是入不敷出。

要預測兩年後的市場需求是難上加難，農家也必須依照出貨時間來調整牛隻重量等。而且若是太晚出貨，也會面臨牛隻死亡的風險。

雖然日本全國已經解除緊急狀態，但是市場需求也難以期待出現飛躍式成長。如果有和牛畜養農家無法撐過這個時期，未來的市場行情也可能因為供應量減少而出現暴漲。在這樣的情況下，也更有可能進一步拉開消費者與和牛間的距離。在餐桌上也就更難看到和牛蹤影。