台積電新聘「白宮遊說專家」幫助減小美、中衝突影響

身為蘋果 (AAPL-US) 與華為主要晶片供應商的台積電 (2330-TW)，目前已在華府聘用了一位新的關鍵遊說專家，以幫助避免美中關係惡化對台積電業務產生之衝擊。

先前台積電已聘僱過一名知名遊說專家，也就是前英特爾的遊說專家 Peter Cleveland 來擔任全球政策部門副總裁，除了整合遊說工作以外，並也幫助加強台積電與華府之間的溝通。

而目前台積電又再次於 5 月新聘了一位前美國商會董事 Nicholas Montella 來擔任台積電的政府關係部門總監，根據 LinkedIn 的個人資料顯示，Nicholas Montella 過去曾專注於日本、韓國和 APEC 政策。

Nicholas Montella LinkedIn 個人資料 圖片：LinkedIn

由於台積電身為全球晶片代工製造龍頭，旗下許多客戶也皆與中國企業有密切的業務往來，而這些公司也正在不斷增加在華府的遊說活動，希望可以減少在美、中爭端之間對業務造成之影響。

先前 5 月中旬時，美國商務部也已再次強化出口禁令，要求使用美國技術的半導體業者若要供貨給華為，必須先取得美國政府許可；此新規有 120 天的緩衝期。而根據《彭博社》供應鏈數據顯示，華為是台積電僅次於蘋果的最大客戶，華為營收約佔總體營收的 14%。

另外，針對白宮政府不斷要求的赴美設廠，台積電也已於日前宣布投資意向書，表示有意在美國亞利桑那州建造一座 120 億美元的 5 奈米廠，旨在緩解美國國家安全問題，並將更多的高科技製造業轉移至美國。

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