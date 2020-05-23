台積電只能選邊站？赴美設廠投下震撼彈 三關鍵看台灣護國神山的下一步

文 / 譚偉晟

台積電評估多時的美國新建晶圓廠計畫，5 月 15 日總算起了頭，宣布將落腳亞利桑那州。沒多久，美國新的貿易禁令跟著發出，台積電如何布局因應此情勢？

5 月 15 日連續兩則訊息，讓台積電投資人繃緊神經。

一是台積電宣布有意赴美設廠，投資 120 億美元在亞利桑那州設置五奈米晶圓廠。緊接著同一天，美國商務部宣布修改規定，更強力阻止華為取得採用美國軟體與技術的半導體產品，等於將 2019 年「華為禁令」再升級、強化。這一修改，將讓台積電立即面臨是否能再繼續供貨給華為的壓力。

面臨對峙高張的美中關係，台積電最終選擇赴美設廠，向美國跨出一步。這一天，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）高調感謝台積電董事長劉德音，並強調「這項歷史性的協議也將強化美台關係。」但投資人更關心的是，這兩則訊息是否透露台積電終將只能選邊站，就美國而棄中國，損失目前占台積電營收比重高達 14％的第二大客戶華為？

與先前美國商務部提及的「微量取用原則」（De minimis Rule）不同，這次新修規定，只要產品內含美國商務部列管技術，要出貨給華為或管制名單內企業的產品，都需先取得美國許可。

針對去年華為禁令，台積電前企業訊息處資深處長孫又文曾說，其產品來自美國的技術含量未超過 25％，「我們離 24.999％還有一段距離。」意即不受禁令影響。

然而，過去 1 年，美國商務部不斷釋放要封鎖相關漏洞（closing loophole）訊息，譬如把 25％降至 10％，外界認為就是針對台積電而來。沒想到這一次宣布「直接列管」，讓台積電無法「置身事外」。

不過該公告也提到，給予已交付的訂單 120 天的出貨寬限期，讓製造中的產品可趕緊出貨。5 月 15 日當天，美國商務部也宣布第 5 次展延華為的臨時許可證 90 天，但警告「這可能是最後一次」。

18 日，《日本經濟新聞》報導，台積電已停止接受來自華為的新訂單。雖然台積電發言系統低調表示，「我們不揭露客戶訂單資訊。」但一位不願具名的產業分析師評論，消息可信度極高，因為在美國商務部新規定下，台積電接受華為訂單的最後期限是 5 月 15 日，除非拿到美國許可。

一位業界人士表示，「銷貨給華為需要許可，並不能等同禁止銷售。」資策會 MIC 副所長洪春暉也認為，後續發展關鍵在於「許可」二字。目前美國商務部仍未公告許可細節，所以在這緊要關頭，台積電選擇謹慎應對，但後續發展未必會失去華為所有訂單如此悲觀，能不能出貨還處在未定狀態，「我相信台積電正在跟美國政府溝通中。」洪春暉說。

關鍵 1：美國廠換供貨華為的許可？

《紐約時報》就引述相關人士報導，台積電赴美設廠可能成為交換籌碼，換取美國「放寬（looser ）」境外產品生產中，採用美國技術的限制。

來源：《今周刊》 第 1222 期

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