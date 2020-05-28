新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

美國將加入G7人工智慧組織 稱對制約中國的AI使用很重要

美國將加入G7人工智慧組織 稱對制約中國的AI使用很重要　(圖片：AFP)
美國將加入G7人工智慧組織 稱對制約中國的AI使用很重要　(圖片：AFP)

在美中科技戰激烈交鋒之際，美國政府正計劃加入以 G7 國為主導的「人工智慧全球夥伴組織 (Global Partnership AI)」，該組織的任務，是就人工智慧 (AI) 的責任與發展向企業和政府提供建議，美國是 G7 國家中最後一個加入的國家。

美國首席科技長 Michael Kratsios 表示，人工智慧全球夥伴組織將研究 AI 發展並提供建議，以鼓勵創立一些尊重隱私和公民自由的人工智慧技術，Michael Kratsios 認為，這是第一個將人工智慧的未來，視為可以提升美國和全球人民的全球組織。

美國官員計劃在週四 (28 日) 的 G7 科技部長會議上，提出願意參與的框架計劃，並且其他國家如紐西蘭等，也可能宣布加入。

Kratsios 承認，白宮政府通常對多邊協議持懷疑態度，但 Kratsios 表示，這個組織對於制約中國對人工智慧的使用很重要，中國通常會使用新技術來增強本已穩固的監視系統，Kratsios 強調：「中國政府使用 AI 的許多方式，與美國和美國盟國們的價值觀可謂是全然衝突的。」

川普的任期內，一直存在美中之間的緊張局勢，上週更進一步加劇，這是由於中國將通過香港版的國家安全法，加強對香港的控制。

美國國務卿蓬佩奧週三 (27 日) 表示，美國已經證明香港不再具有相對於中國內地的政治自治權，此舉可能引發美國制裁。

(本文不開放合作媒體轉載)

延伸閱讀

相關新聞